Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN
- Hồ Chí Minh: Số 52
- 54
- 56 Đường B2 Khu dân cư Sala, Phường An Lợi Đông, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch, đưa ra đề xuất và triển khai các chiến dịch truyền thông cho khách hàng.
Phối hợp với chuyên viên phân tích dữ liệu để theo dõi toàn bộ chiến dịch, đưa ra những điều chỉnh hợp lý.
Xử lý khủng hoảng thương hiệu khi có phát sinh.
Theo dõi, cập nhật hàng ngày thông tin, phản ánh liên quan đến Khách hàng trên mạng xã hội, đánh giá mức độ ảnh hưởng, phối hợp với các bộ phận có liên quan để xử lý, giải quyết.
Xây dựng quy trình, kiểm duyệt kịch bản định hướng dư luận.
Tổ chức triển khai, phối hợp và kiểm soát việc thực hiện các công việc theo kịch bản xử lý khủng hoảng sau khi đã được phê duyệt.
Các công việc khác của bộ phận theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận .
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về hoạt động PR.
Có khả năng viết tốt, trình bày mạch lạc
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.
Kỹ năng xử lý tình huống tốt.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc vui vẻ, năng động.
Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm.
Đóng BHXH theo đúng quy định.
Du lịch, team building hằng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
