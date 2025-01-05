Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch, đưa ra đề xuất và triển khai các chiến dịch truyền thông cho khách hàng.

Phối hợp với chuyên viên phân tích dữ liệu để theo dõi toàn bộ chiến dịch, đưa ra những điều chỉnh hợp lý.

Xử lý khủng hoảng thương hiệu khi có phát sinh.

Theo dõi, cập nhật hàng ngày thông tin, phản ánh liên quan đến Khách hàng trên mạng xã hội, đánh giá mức độ ảnh hưởng, phối hợp với các bộ phận có liên quan để xử lý, giải quyết.

Xây dựng quy trình, kiểm duyệt kịch bản định hướng dư luận.

Tổ chức triển khai, phối hợp và kiểm soát việc thực hiện các công việc theo kịch bản xử lý khủng hoảng sau khi đã được phê duyệt.

Các công việc khác của bộ phận theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận .