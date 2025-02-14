Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM
- Hà Nội:
- B46, Khu tái định cư 19A,19B Dương Nội,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 8 Triệu
- Quản trị website, quản lý các fanpage MXH củaCông ty, sản phẩm kinh doanh bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy , nhà hàng, cafe...
- Hỗ trợ làm truyền thông để quảng bá sản phẩm và hình ảnh Công ty.
- Viết bài, quản lý và chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh, thông tin trên các kênh thông tin chính thức của công ty: Web,Facebook, Tik Tok, Zalo...
- Lên kế hoạch cho Event, sự kiện của quán theo tuần, tháng, quý, ngày lễ, tết...
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
- Có kinh nghiệm viết , quay dựng edit đẩy mạnh kinh doanh online theo xu thế ...
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có nhiều ý tưởng, sáng tạo,nhiệt tình, trung thực trong công việc,content đa dạng.
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.
- Chịu được áp lực cao trong công việc, xử lí và hoàn thành công việc đúng thời hạn được giao.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
-Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN. Hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
- Đi du lịch hàng năm, thưởng lễ, tết, sinh nhật công ty.
- Xét tăng lương hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
