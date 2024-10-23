Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH TAM CHÚC làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: khu du lịch Tam Chúc, Kim Bảng

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận các yêu cầu mua vật tư từ bộ phận Trao đổi với Bộ phận: Trao đổi thống nhất về quy cách hàng hoá cần mua với bộ phận yêu cầu. Khảo giá các Nhà cung cấp: Từ quy cách đã thống nhất với Bộ phận, gửi yêu cầu báo giá tới các Nhà cung cấp. Trình duyệt giá và NCC: Tổng hợp các báo giá , đàm phán, chốt chọn Nhà cung cấp để trình duyệt. Đặt hàng: Sau khi được duyệt đơn hàng, tiến hành giửi đơn đặt hàng đến Nhà cung cấp Thanh toán: Tập hợp chứng từ thanh toán chuyển kế toán thanh toán để thanh toán cho các Nhà cung cấp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng, Kinh tế,...hoặc các chuyên ngành liên quan. Có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Khu du lịch, khách sạn, thương mại, dịch vụ du lịch

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH TAM CHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Chế độ BHXH, lễ tết đầy đủ.

- Hỗ trợ ăn trưa.

- Có xe đưa đón CBNV từ TP Phủ Lý.

- Có chỗ ở cho lao động ở xa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH TAM CHÚC

