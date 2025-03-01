Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN MISO NUTRITION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MISO NUTRITION
- Hà Nội: Thu nhập (8.000.000
- 15.000.000) = Lương cứng + % doanh số + thưởng nóng + Phụ cấp ( Thu nhập không giới hạn theo năng lực ) (Ứng viên có thể thương lượng mức lương cứng phù hợp năng lực trong buổi phỏng vấn). Xét tăng lương định kỳ. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến Được đóng BHXH theo quy định của nhà nước Hưởng 12 ngày phép/ năm Tham gia team building và các hoạt động khác của Công ty, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tiếp nhận data khách hàng có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm do phía công ty cung cấp ( data nóng, tỉ lệ chốt cao)
Tư vấn giải đáp những thắc mắc của khách hàng với mục đích chốt đơn hàng
Phối hợp các bộ phận khác như Marketing, CSKH trong việc cải thiện, phát triển sản phẩm
Báo cáo với quản lý về tiến độ và kết quả công việc hàng ngày, thực hiện những công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân
Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt, ham học hỏi, chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MISO NUTRITION Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Từ 8 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MISO NUTRITION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
