Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN MISO NUTRITION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thu nhập (8.000.000 - 15.000.000) = Lương cứng + % doanh số + thưởng nóng + Phụ cấp ( Thu nhập không giới hạn theo năng lực ) (Ứng viên có thể thương lượng mức lương cứng phù hợp năng lực trong buổi phỏng vấn). Xét tăng lương định kỳ. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến Được đóng BHXH theo quy định của nhà nước Hưởng 12 ngày phép/ năm Tham gia team building và các hoạt động khác của Công ty, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tiếp nhận data khách hàng có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm do phía công ty cung cấp ( data nóng, tỉ lệ chốt cao)

Tư vấn giải đáp những thắc mắc của khách hàng với mục đích chốt đơn hàng

Phối hợp các bộ phận khác như Marketing, CSKH trong việc cải thiện, phát triển sản phẩm

Báo cáo với quản lý về tiến độ và kết quả công việc hàng ngày, thực hiện những công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tư vấn, bán hàng...

Có laptop cá nhân

Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt, ham học hỏi, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MISO NUTRITION Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND

Lương cứng: Từ 8 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MISO NUTRITION

