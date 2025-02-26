Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO MOON ACADEMY HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO MOON ACADEMY HỒ CHÍ MINH
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 500,000 VNĐ.
- Thưởng cuối năm.
- Quà tết AL, lì xì khai xuân., Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Nắm bắt kịch bản – chân dung khách hàng
- Gọi điện tư vấn khóa học cho khách hàng tiềm năng theo data được cung cấp và đặt lich hẹn cho khách hàng.
- Nhắn tin trao đổi thông tin khóa học với khách hàng tiềm năng và chăm sóc khách hàng qua zalo.
- Thực hiện báo cáo theo form.
- Các công việc khác theo sự sắp xếp của Quản lý.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
rình độ: tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành.
- Có kinh nghiệm làm ở vị trí tương tự tối thiểu ≥ 01 năm.
- Giới tính: Nữ.
- Độ tuổi: từ 22 – 27 tuổi.
- Cẩn thận trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.
- Chăm chỉ, nhiệt tình, nhanh nhẹn, hòa đồng với mọi người, trung thực, ham học hỏi.
- Thành thạo vi tính văn phòng
- Có kinh nghiệm làm ở vị trí tương tự tối thiểu ≥ 01 năm.
- Giới tính: Nữ.
- Độ tuổi: từ 22 – 27 tuổi.
- Cẩn thận trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.
- Chăm chỉ, nhiệt tình, nhanh nhẹn, hòa đồng với mọi người, trung thực, ham học hỏi.
- Thành thạo vi tính văn phòng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO MOON ACADEMY HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 25 triệu VND
Lương cứng: Từ 6 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng: Từ 6 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO MOON ACADEMY HỒ CHÍ MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI