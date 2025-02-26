Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO MOON ACADEMY HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 500,000 VNĐ. - Thưởng cuối năm. - Quà tết AL, lì xì khai xuân., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Nắm bắt kịch bản – chân dung khách hàng

- Gọi điện tư vấn khóa học cho khách hàng tiềm năng theo data được cung cấp và đặt lich hẹn cho khách hàng.

- Nhắn tin trao đổi thông tin khóa học với khách hàng tiềm năng và chăm sóc khách hàng qua zalo.

- Thực hiện báo cáo theo form.

- Các công việc khác theo sự sắp xếp của Quản lý.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

rình độ: tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành.

- Có kinh nghiệm làm ở vị trí tương tự tối thiểu ≥ 01 năm.

- Giới tính: Nữ.

- Độ tuổi: từ 22 – 27 tuổi.

- Cẩn thận trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Chăm chỉ, nhiệt tình, nhanh nhẹn, hòa đồng với mọi người, trung thực, ham học hỏi.

- Thành thạo vi tính văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO MOON ACADEMY HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 25 triệu VND

Lương cứng: Từ 6 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO MOON ACADEMY HỒ CHÍ MINH

