Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO MOON ACADEMY HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO MOON ACADEMY HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO MOON ACADEMY HỒ CHÍ MINH

Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO MOON ACADEMY HỒ CHÍ MINH

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 500,000 VNĐ.

- Thưởng cuối năm.

- Quà tết AL, lì xì khai xuân., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Nắm bắt kịch bản – chân dung khách hàng
- Gọi điện tư vấn khóa học cho khách hàng tiềm năng theo data được cung cấp và đặt lich hẹn cho khách hàng.
- Nhắn tin trao đổi thông tin khóa học với khách hàng tiềm năng và chăm sóc khách hàng qua zalo.
- Thực hiện báo cáo theo form.
- Các công việc khác theo sự sắp xếp của Quản lý.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

rình độ: tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành.
- Có kinh nghiệm làm ở vị trí tương tự tối thiểu ≥ 01 năm.
- Giới tính: Nữ.
- Độ tuổi: từ 22 – 27 tuổi.
- Cẩn thận trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.
- Chăm chỉ, nhiệt tình, nhanh nhẹn, hòa đồng với mọi người, trung thực, ham học hỏi.
- Thành thạo vi tính văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO MOON ACADEMY HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 25 triệu VND
Lương cứng: Từ 6 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO MOON ACADEMY HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO MOON ACADEMY HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO MOON ACADEMY HỒ CHÍ MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 173 Đường 5 KDC Nam Rạch Chiếc, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

