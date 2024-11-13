Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH SAII STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK6B - C17 Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Chỉnh sửa mẫu thiết kế có sẵn theo yêu cầu;

- Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo, poster, banner, lookbook, catalogue cho các chiến dịch marketing.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Photoshop, Illustrator, Lightroom, và các phần mềm chỉnh sửa ảnh khác.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo sản phẩm thiết kế phù hợp với định hướng thương hiệu.

- Thiết kế và cập nhật các xu hướng mới về họa tiết, chi tiết hình in cho các dòng sản phẩm áo phông, đặc biệt là áo thun trơn và in hình.

- Nghiên cứu và cập nhật xu hướng thiết kế thời trang để áp dụng vào các sản phẩm của công ty.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm thiết kế đồ họa, ưu tiên các ứng viên đã làm trong lĩnh vực thời trang.

- Thành thạo sử dụng các phần mềm thiết kế và chỉnh sửa ảnh như Photoshop, Illustrator, Lightroom, v.v.

- Biết sử dụng máy ảnh cơ, có khả năng chụp ảnh và chỉnh sửa hình ảnh.

Tại CÔNG TY TNHH SAII STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 8 - 12 triệu tuỳ theo năng lực.

- Chế độ BHXH, Phép năm, các ngày Lễ Tết.

- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00, nghỉ Chủ nhật.

- Môi trường làm việc có nhiều cơ hội phát triển bản thân

- Cty hỗ trợ ăn trưa: 20.000đ/ 1 ngày công làm việc.

- Thưởng chuyên cần: 200.000/ tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAII STUDIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin