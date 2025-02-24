Tuyển Nhân viên Tư vấn Sky Diamond làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 16 ngày/năm Được sử dụng các dịch vụ làm đẹp MIỄN PHÍ tại trung tâm Môi trường làm việc năng động nhiệt tình, công bằng và chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao Thưởng lễ tết Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh. Đi du lịch 1 lần/năm, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tư vấn khách hàng online qua điện thoại hoặc qua các kênh online của công ty

Báo giá, hỗ trợ khách hàng về các thông tin khách hàng thắc mắc

Chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng quan hệ với khách hàng mới.

Tư vấn trực tiếp khách tại phòng khám.

Thời gian làm việc: 08h đến 17h00

Tháng off 4 ngày trừ T7,CN

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chat - telesales ngành thẩm mỹ 1 năm

Có ngoại hình

Chịu khó, nhiệt huyết

Tại Sky Diamond Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng: 7 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sky Diamond

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin