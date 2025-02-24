Tuyển Nhân viên Tư vấn Sky Diamond làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Sky Diamond
- Hồ Chí Minh: 16 ngày/năm Được sử dụng các dịch vụ làm đẹp MIỄN PHÍ tại trung tâm Môi trường làm việc năng động nhiệt tình, công bằng và chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao Thưởng lễ tết Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh. Đi du lịch 1 lần/năm, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tư vấn khách hàng online qua điện thoại hoặc qua các kênh online của công ty
Báo giá, hỗ trợ khách hàng về các thông tin khách hàng thắc mắc
Chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng quan hệ với khách hàng mới.
Tư vấn trực tiếp khách tại phòng khám.
Thời gian làm việc: 08h đến 17h00
Tháng off 4 ngày trừ T7,CN
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ngoại hình
Chịu khó, nhiệt huyết
Tại Sky Diamond Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sky Diamond
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI