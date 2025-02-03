Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
- Hồ Chí Minh: Khu Công Nghiệp Tân Bình, Trường Chinh, Tây Thạnh, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiếp nhận thông tin, phân công và triển khai công việc cho team.
- Theo dõi hoạt động của Bếp Trung tâm, đảm bảo hệ thống SAP được thiết lập và điều chỉnh phù hợp.
- Hướng dẫn team xử lý các vấn đề phát sinh trên SAP.
- Lập kế hoạch sản xuất dựa trên forecast từ Phòng Kế hoạch.
- In phiếu yêu cầu nguyên liệu theo lệnh sản xuất, hỗ trợ Tổ sản xuất xuất hàng từ kho.
- Theo dõi báo cáo sản xuất của các tổ, kiểm tra và cập nhật dữ liệu lên SAP.
- Xử lý chênh lệch giao nhận hàng giữa Bếp - Kho Logistics - Vận hành.
- Quản lý và xử lý PO, DO xuất hàng từ Bếp Trung tâm.
- Đối soát sự chênh lệch nguyên vật liệu giữa BOM và thực tế sử dụng.
- Kiểm tra và xử lý STO, đối chiếu số liệu trả hàng trên SAP hàng ngày.
- Đối soát số lượng nhập kho sau sản xuất (2003) và số lượng nhập kho (3000).
- Báo cáo so sánh số liệu giữa forecast, PO và sản xuất thực tế.
- Giải trình kiểm kê từng mặt hàng có chênh lệch hàng tháng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí leader và đã sử dụng phần mềm SAP, ưu tiên ứng viên từng làm việc tại các tập đoàn/công ty sản xuất.
Tại Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13 và KPI Bonus
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
