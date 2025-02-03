Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Tiếp nhận thông tin, phân công và triển khai công việc cho team.

- Theo dõi hoạt động của Bếp Trung tâm, đảm bảo hệ thống SAP được thiết lập và điều chỉnh phù hợp.

- Hướng dẫn team xử lý các vấn đề phát sinh trên SAP.

- Lập kế hoạch sản xuất dựa trên forecast từ Phòng Kế hoạch.

- In phiếu yêu cầu nguyên liệu theo lệnh sản xuất, hỗ trợ Tổ sản xuất xuất hàng từ kho.

- Theo dõi báo cáo sản xuất của các tổ, kiểm tra và cập nhật dữ liệu lên SAP.

- Xử lý chênh lệch giao nhận hàng giữa Bếp - Kho Logistics - Vận hành.

- Quản lý và xử lý PO, DO xuất hàng từ Bếp Trung tâm.

- Đối soát sự chênh lệch nguyên vật liệu giữa BOM và thực tế sử dụng.

- Kiểm tra và xử lý STO, đối chiếu số liệu trả hàng trên SAP hàng ngày.

- Đối soát số lượng nhập kho sau sản xuất (2003) và số lượng nhập kho (3000).

- Báo cáo so sánh số liệu giữa forecast, PO và sản xuất thực tế.

- Giải trình kiểm kê từng mặt hàng có chênh lệch hàng tháng.