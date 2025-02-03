Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage

Nhân viên vận hành

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu Công Nghiệp Tân Bình, Trường Chinh, Tây Thạnh, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận thông tin, phân công và triển khai công việc cho team.
- Theo dõi hoạt động của Bếp Trung tâm, đảm bảo hệ thống SAP được thiết lập và điều chỉnh phù hợp.
- Hướng dẫn team xử lý các vấn đề phát sinh trên SAP.
- Lập kế hoạch sản xuất dựa trên forecast từ Phòng Kế hoạch.
- In phiếu yêu cầu nguyên liệu theo lệnh sản xuất, hỗ trợ Tổ sản xuất xuất hàng từ kho.
- Theo dõi báo cáo sản xuất của các tổ, kiểm tra và cập nhật dữ liệu lên SAP.
- Xử lý chênh lệch giao nhận hàng giữa Bếp - Kho Logistics - Vận hành.
- Quản lý và xử lý PO, DO xuất hàng từ Bếp Trung tâm.
- Đối soát sự chênh lệch nguyên vật liệu giữa BOM và thực tế sử dụng.
- Kiểm tra và xử lý STO, đối chiếu số liệu trả hàng trên SAP hàng ngày.
- Đối soát số lượng nhập kho sau sản xuất (2003) và số lượng nhập kho (3000).
- Báo cáo so sánh số liệu giữa forecast, PO và sản xuất thực tế.
- Giải trình kiểm kê từng mặt hàng có chênh lệch hàng tháng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên.
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí leader và đã sử dụng phần mềm SAP, ưu tiên ứng viên từng làm việc tại các tập đoàn/công ty sản xuất.

Tại Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Thưởng tháng 13 và KPI Bonus

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage

Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 702, Tầng 7, Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

