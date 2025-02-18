Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH Sản Xuất May Mặc Hava làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thu nhập 3 - 5 triệu Đăng ký giờ làm theo ca trong tuần. Mua sản phẩm của brand với giá ưu đãi. Review lương 12 tháng/1 lần. Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Lập kế hoạch Live: Hoàn thiện việc lựa chọn sản phẩm Livestream;

Giám sát chương trình Livestream: theo dõi chương trình Live của host, thực hiện giám sát nền và tương tác với người hâm mộ;

Phân tích dữ liệu: quản lý và phân tích dữ liệu Livestream hàng ngày；

Hoạt động chung: Chịu trách nhiệm về chiến lược vận hành tài khoản Live của công ty, xây dựng mục tiêu bán hàng Live hàng tháng và kế hoạch hoạt động khuyến mại tương ứng;

Xem xét, tổng hợp phản hồi sau buổi Live và liên tục tối ưu hóa các công việc liên quan;

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chủ động trong công việc

Có tinh thần trách nhiệm, đúng giờ.

Quen thuộc với các quy tắc và chiến lược Livestream của các nền tảng thương mại điện tử khác nhau, có khả năng kết hợp tốt các chương trình Live

Khả năng chịu áp lực tốt, năng động, tinh thần đồng đội, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc

Thường xuyên truy cập và sử dụng MXH.

Tại Công ty TNHH Sản Xuất May Mặc Hava Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 3 - 5 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất May Mặc Hava

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin