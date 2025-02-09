Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP SỐ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP SỐ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP SỐ
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP SỐ

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP SỐ

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lương cứng 8

- 10tr (thưởng tổng thu nhập từ 10

- 15 triệu/tháng) • Môi trường làm việc thân thiện và đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng. • Được đào tạo và lộ trình phát triển bài bản; • Tăng ca (nếu có) và các khoản phụ cấp khác ..., Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Nghiên cứu thị trường, đối thủ, khách hàng để lên kế hoạch phát triển sàn (Shopee/Tiktok) cho mỗi tháng (chiến lược giá, chiến lược khuyến mãi & voucher, chiến lược đẩy traffic, chiến lược tiếp thị liên kết...) hấp dẫn và phù hợp để đạt mục tiêu KPI đề ra về Traffic, CVR, GMV, CR, AOV, Growth và Reviews.
• Tư vấn cho khách hàng, nhận phản hồi từ khách hàng và đưa ra giải pháp chăm sóc khách hàng.
• Theo dõi, phân tích các chỉ số hoạt động trên sàn TMĐT & đề xuất phương án cải thiện các điểm hạn chế.
• Quản lý các sản phẩm trên sàn đảm bảo thông tin nội dung tối ưu gia tăng tỷ lệ chuyển đổi. Kiểm tra, cập nhật thường xuyên: thông tin sản phẩm, chương trình khuyến mãi, giá, tồn kho, banner...
• Vận hành & theo dõi quảng cáo mỗi ngày (onsite ads, set up CKTM, tham gia Flash Sale của sàn) đảm bảo doanh số dựa trên KPIs,OKRs.
• Tối ưu sản phẩm, gian hàng, shop cho seller;
• Báo cáo, thống kê và lập kế hoạch bán hàng theo từng tuần, tháng, quý.
• Phối hợp với bộ phận liên quan hỗ trợ phát triển sàn (booking KOL/KOC/Aff, làm video bán hàng với team Content Creator, đẩy các post trên kênh social trở về sàn).

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành QTKD, Marketing, Kinh Tế, Ngoại Thương,...
• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Vận hành sàn trên Shopee hoặc Tiktokshop.
• Làm việc trong lĩnh vực liên quan là lợi thế.
• Ưu tiên các ứng viên từng làm việc ở sàn Shopee, Tiktok, Lazada, Agency TMDT, có quan hệ tốt trong ngành.
• Có kiến thức và kinh nghiệm vận hành, trang trí sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiktok,...)
• Thành thạo Excel, Word. Biết cơ bản về thiết kế và chỉnh sửa hình ảnh, video clip cơ bản đơn giản.
• Phân tích dữ liệu và dùng data để ra đề xuất cải tiến.
• Nhanh nhẹn, chăm chỉ và ham học hỏi.
• Có trách nhiệm, khả năng tập trung cao, làm việc độc lập, ghi nhớ và sắp xếp công việc, đảm bảo hoàn thành công việc theo tiến độ công việc.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP SỐ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP SỐ

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP SỐ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP SỐ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 3/3 Gò Xoài, Phường Bình hưng Hoà A, Quận Bình Tân, TP HCM

