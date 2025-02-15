Tuyển Nhân viên vận hành Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND)
- Hồ Chí Minh: Saigon Pearl, Phường 22, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phát triển nguồn lực KOL/KOC Livestream Beauty thông qua TikTok, và các kênh khác tại thị trường Việt Nam.
- Tìm kiếm và thiết lập mối quan hệ hợp tác với các KOL .
- Chịu trách nhiệm về các hoạt động Livestream và duy trì mối quan hệ với các KOC/KOL.
- Booking, chốt deal sản phẩm, đàm phán với team KOL, set giá, theo dõi phiên live.
- Có thể thường xuyên đưa ra các báo cáo dữ liệu hợp tác và tình trạng hợp tác của người nổi tiếng, đồng thời cải thiện hợp tác một cách có mục tiêu dựa trên các chỉ số dữ liệu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng máy tính thành thạo, kỹ năng văn phòng tốt.
- Tin thần trách nhiệm cao.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và gu thẩm mỹ.
- Có thể giao tiếp tiếng Trung tốt hoặc tiếng Anh là lợi thế.
Tại Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
