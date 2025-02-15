Tuyển Nhân viên vận hành Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Phát triển nguồn lực KOL/KOC Livestream Beauty thông qua TikTok, và các kênh khác tại thị trường Việt Nam.

- Tìm kiếm và thiết lập mối quan hệ hợp tác với các KOL .

- Chịu trách nhiệm về các hoạt động Livestream và duy trì mối quan hệ với các KOC/KOL.

- Booking, chốt deal sản phẩm, đàm phán với team KOL, set giá, theo dõi phiên live.

- Có thể thường xuyên đưa ra các báo cáo dữ liệu hợp tác và tình trạng hợp tác của người nổi tiếng, đồng thời cải thiện hợp tác một cách có mục tiêu dựa trên các chỉ số dữ liệu.