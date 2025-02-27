Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần DV Sài Gòn Ô Tô Gia Định làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần DV Sài Gòn Ô Tô Gia Định
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công Ty Cổ Phần DV Sài Gòn Ô Tô Gia Định

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty Cổ Phần DV Sài Gòn Ô Tô Gia Định

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

• Nhận và thực hiện chỉ tiêu bán hàng của cá nhân
• Tư vấn bảo hiểm Ô tô cho khách hàng đến sử dụng dịch vụ, khách hàng mua xe mới và khách tái tục, khách về từ các nguồn quảng cáo của Công ty, khách tự khai thác....
• Gọi điện chăm sóc danh sách khách hàng được Công ty phân giao trên phần mềm
• Quản lý, tư vấn và theo dõi danh sách khách hàng quan tâm bảo hiểm
• Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng khi gặp sự cố tai nạn/ va chạm trong quá trình lưu thông xe trên đường.
• Hỗ trợ khách hàng kê khai hồ sơ khi đến xưởng làm bảo hiểm
• Thực hiện các báo cáo theo quy định của Công ty
• Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc và quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nữ (Dưới 30 tuổi). Có sức khỏe tốt.
• Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.
• Có ngoại hình ưa nhìn, kỹ năng giao tiếp , đàm phán tốt.
• Có khả năng thuyết trình tốt.
• Sử dụng thành thạo máy tính VP
• Có kinh nghiệm tư vấn bảo hiểm tại các Đại lý xe ô tô từ 1 năm trở lên
• Chịu được áp lực cao trong công việc và tinh thần làm việc nhóm tốt

Tại Công Ty Cổ Phần DV Sài Gòn Ô Tô Gia Định Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Thỏa thuận và hoa hồng theo doanh thu
• Thưởng các dịp Lễ tết theo Quy định của Công ty
• BHXH, BHYT, BHTN...
• Tham gia đào tạo theo các chương trình của Công ty.
• Team Building và các chế độ phúc lợi theo Quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần DV Sài Gòn Ô Tô Gia Định

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần DV Sài Gòn Ô Tô Gia Định

Công Ty Cổ Phần DV Sài Gòn Ô Tô Gia Định

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 900 Quốc Lộ 1A, Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

