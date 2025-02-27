Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần DV Sài Gòn Ô Tô Gia Định làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

• Nhận và thực hiện chỉ tiêu bán hàng của cá nhân

• Tư vấn bảo hiểm Ô tô cho khách hàng đến sử dụng dịch vụ, khách hàng mua xe mới và khách tái tục, khách về từ các nguồn quảng cáo của Công ty, khách tự khai thác....

• Gọi điện chăm sóc danh sách khách hàng được Công ty phân giao trên phần mềm

• Quản lý, tư vấn và theo dõi danh sách khách hàng quan tâm bảo hiểm

• Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng khi gặp sự cố tai nạn/ va chạm trong quá trình lưu thông xe trên đường.

• Hỗ trợ khách hàng kê khai hồ sơ khi đến xưởng làm bảo hiểm

• Thực hiện các báo cáo theo quy định của Công ty

• Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc và quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nữ (Dưới 30 tuổi). Có sức khỏe tốt.

• Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

• Có ngoại hình ưa nhìn, kỹ năng giao tiếp , đàm phán tốt.

• Có khả năng thuyết trình tốt.

• Sử dụng thành thạo máy tính VP

• Có kinh nghiệm tư vấn bảo hiểm tại các Đại lý xe ô tô từ 1 năm trở lên

• Chịu được áp lực cao trong công việc và tinh thần làm việc nhóm tốt

Tại Công Ty Cổ Phần DV Sài Gòn Ô Tô Gia Định Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Thỏa thuận và hoa hồng theo doanh thu

• Thưởng các dịp Lễ tết theo Quy định của Công ty

• BHXH, BHYT, BHTN...

• Tham gia đào tạo theo các chương trình của Công ty.

• Team Building và các chế độ phúc lợi theo Quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần DV Sài Gòn Ô Tô Gia Định

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin