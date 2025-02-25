Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm trước TB QLKH Siêu thị về:

1. Thực hiện và bám sát việc thực hiện về các kế hoạch bán hàng chi tiết đối với khách hàng có quản lý; quản lý kết quả thực hiện của Nhân viên Dịch vụ Công việc (NV DVCV).

2. Thực thi công việc, hoạt động có liên quan đến việc phát triển khách hàng, thương hiệu và thị trường

3. Tuyển dụng và huấn luyện NV DVCV

4. Chăm sóc khách hàng, xây dựng quan hệ và cải thiện dịch vụ khách hàng tốt đẹp