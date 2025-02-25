Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm trước TB QLKH Siêu thị về:
1. Thực hiện và bám sát việc thực hiện về các kế hoạch bán hàng chi tiết đối với khách hàng có quản lý; quản lý kết quả thực hiện của Nhân viên Dịch vụ Công việc (NV DVCV).
2. Thực thi công việc, hoạt động có liên quan đến việc phát triển khách hàng, thương hiệu và thị trường
3. Tuyển dụng và huấn luyện NV DVCV
4. Chăm sóc khách hàng, xây dựng quan hệ và cải thiện dịch vụ khách hàng tốt đẹp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
HỌC VẤN VÀ CHUYÊN NGÀNH:
- Tốt nghiệp đại học.
- Ưu tiên chuyên ngành marketing, quản trị kinh doanh, kinh tế.
KINH NGHIỆM:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
