Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền thông Zafago làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 97/7 Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Vận hành trực tiếp các dự án thuộc sàn TikTok Shop;

Nắm rõ các chính sách ưu đãi từ TSP nhằm đề xuất và triển khai cho khách hàng;

Đóng vai trò là điểm liên lạc chính giữa đối tác TSP và khách hàng nhằm đưa ra giải pháp hỗ trợ, giải quyết các vấn đề kỹ thuật, yêu cầu hỗ trợ và thắc mắc từ khách hàng;

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, đảm bảo sự hỗ trợ qua việc phản hồi tin nhắn;

Quản lý và phân tích dữ liệu về hoạt động của khách hàng trên TikTok Shop từ đó tư vấn, đề xuất tối ưu vận hành và chiến lược mới để nâng cao kết quả kinh doanh;

Lập kế hoạch và triển khai Marketing/ Commercial/ Products trên sàn TMĐT;

Thực hiện các chiến dịch chạy quảng cáo trên nền tảng TikTok;

Tìm kiếm, liên lạc, thực hiện booking KOCs/KOLs triển khai quảng bá sản phẩm, đảm bảo tiến độ hoạt động hợp tác triển khai đúng lịch trình;

Theo dõi và cập nhật liên tục tiến độ dự án để đánh giá kết quả, phân tích đưa ra phương án tối ưu hiệu quả cho mục tiêu doanh thu từng kênh triển khai chiến dịch;

Làm việc trực tiếp và phản hồi khách hàng những vấn đề liên quan đến dự án để đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc;

Đảm bảo các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng được xử lý đúng, đủ theo quy định;

Đảm bảo thực hiện hiệu quả các hoạt động kinh doanh của từng dịch vụ;

Đào tạo đội ngũ nhân viên nắm bắt và thực hiện tốt công việc được giao;

Thực hiện các công việc trong phạm vi chuyên môn theo yêu cầu của Team Leader.

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành về Thương mại điện tử hoặc các chuyên ngành có liên quan;

Nắm vững kiến thức về nền tảng TikTok Shop;

Có kiến thức cơ bản về các nền tảng khác: Shopee, Laz, FB, Website, Landing Page;

Biết sử dụng thành thạo các công cụ quảng cáo;

Có trách nhiệm và chủ động trong công việc;

Có tinh thần hỗ trợ và thái độ tốt, trung thực;

Sử dụng thành thạo Microsoft Office: đặc biệt là Excell Tư duy phân tích và chiến lược Marketing, Quảng cáo, Sáng tạo, linh hoạt;

Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc trên môi trường áp lực cao;

Kỹ năng quản lý đội nhóm, cá nhân, tỉ mỉ và chăm chỉ;

Kỹ năng tổ chức, lên kế hoạch, báo cáo, giám sát đánh giá tiến độ dự án;

Kỹ năng giao tiếp tốt, truyền đạt thông tin hiệu quả;

Kỹ năng quản lý thời gian;

Có laptop cá nhân.

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền thông Zafago Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP

Thử việc 2 tháng, 85%;

Chính thức: Thu nhập từ 10,000,000đ - 20.000.000đ/tháng (Có commission);

PHÚC LỢI:

Review lương 1 năm/2 lần

Lương tháng 13

Nghỉ phép 12 ngày/ năm

Khám sức khỏe tổng quát 1 lần/ năm

Team building + du lịch (3-4 lần /năm)

BHXH đầy đủ

Thưởng theo hiệu quả kinh doanh của quý, năm của công ty

Work From Home 4 ngày/tháng

Chương trình Học tập & Phát triển theo từng cấp độ

Tăng lương thâm niên hằng năm

