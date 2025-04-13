Tuyển Nhân viên vận hành HỘ KINH DOANH VƯỜN CÔNG NGHỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

HỘ KINH DOANH VƯỜN CÔNG NGHỆ
Ngày đăng tuyển: 13/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
HỘ KINH DOANH VƯỜN CÔNG NGHỆ

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại HỘ KINH DOANH VƯỜN CÔNG NGHỆ

Mức lương
7 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 29 Đoàn Thị Điểm, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

Xây dựng và quản lí sát sao gian hàng trên các sàn TMĐT
Vận hành và cập nhật nội dung, hình ảnh, các nhóm sản phẩm cho từng gian hàng
Thực hiện chạy ads nội sàn, đảm bảo doanh số và tăng doanh thu.
Quan sát và tối ưu các chỉ số trong shop
Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch tháng, báo hoạt động hiệu quả của từng tháng .
Đề xuất tham gia những chương trình độc quyền của sàn
Phối hợp với các bộ phận khác để triển khai các chương trình thúc đẩy kinh doanh ngoại sàn
Lên ý tưởng xây dựng nội dung cho các nền tảng social

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương >1 năm
Kinh nghiệm thực chiến về vận hành và chạy ads tốt sàn TMĐT: Shopee, Tiktok, Lazada,…..
Có laptop cá nhân
Có kĩ năng xây dựng, phân tích dữ liệu, đo lường hiệu quả các chiến dịch
Có đam mê, kiến thức về các sản phẩm công nghệ là một lợi thế
Trung thực, cầu tiến, chịu khó học hỏi

Tại HỘ KINH DOANH VƯỜN CÔNG NGHỆ Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 7tr - 25tr (lương cứng + doanh thu)
Hưởng các chính sách theo qui định cửa hàng: thưởng doanh số, lương tháng 13, lễ, tết, sinh nhật,….
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo (không khuyến khích tăng ca, hoàn thành công việc thoải mái ra về)
Đối với ứng viên là Nữ (có thêm 1 ngày phép/tháng nâng cao sức khỏe)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH VƯỜN CÔNG NGHỆ

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH VƯỜN CÔNG NGHỆ

HỘ KINH DOANH VƯỜN CÔNG NGHỆ

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 29 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận

