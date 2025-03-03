Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HOMEFOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 90 Pasteur, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc đảm bảo vận hành tại shop.

Thanh toán tiền hàng cho khách hàng.

Chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hàng hoá tại shop.

Đầu mối nhận hàng từ nhà cung cấp hoặc kho tổng tại shop.

Sắp xếp hàng hoá theo tiêu chuẩn quy định của shop và bistro: Gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ,… và các tiêu chuẩn khác.

Kiểm kê hàng hoá theo định kì và phát sinh khi có yêu cầu từ QLTT.

Tuân thủ và đảm bảo hệ thống tiêu chuẩn chuẩn mực, tuân thủ các quy trình/quy định/quy chế/nội quy khác của công ty.

Thực hiện các công việc hỗ trợ khác theo phân công và chỉ đạo từ CBQL trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 6 tháng tại tổ chức liên quan tới siêu thị phân phối các sản phẩm thực phẩm. Ưu tiên ngành hàng FnB

Ưu tiên có kiến thức về sản phẩm chay/thực dưỡng, kiến thức về nếp sống thuận tự nhiên Gobio.

Có kiến thức về pha chế.

Kỹ năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe và nắm bắt nhu cầu khách hàng.

Độ tuổi: từ 25-35.

Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn hoạt bát hoà đồng.

Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HOMEFOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực

Các chế độ BHXH, BHYT, Công Đoàn, Nghỉ Phép...đầy đủ theo quy định.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, cởi mở, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

Ăn trưa ĐỒ CHAY miễn phí tại công ty

Thời gian làm việc: theo sự sắp xếp của quản lý (làm 6 ngày 1 tuần, nghỉ Chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HOMEFOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin