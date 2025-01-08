Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 12, KCN Tân Tạo, Tân Tạo A, Bình Tân, TPHCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện công việc trên các máy CNC: Tiện, phay

• Tham gia các công việc chế tạo, sửa chữa các chi tiết máy, khuôn mẫu....

• Mô tả cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm hoặc có chuyên ngành được đào tạo.

• Có thể sử dụng được máy CNC Hwacheon

• Độ tuổi : 24 – 35 tuổi.

• Đọc hiểu bản vẽ gia công cơ khí

• Biết cách gia công, vận hành máy phay/tiện CNC

• Biết sử dụng các thiết bị đo kiểm để kiểm tra trước và sau khi gia công các mã hàng.

Tại Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam

