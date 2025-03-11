Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN CHAM CHAM HOSPITALITY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHAM CHAM HOSPITALITY
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHAM CHAM HOSPITALITY

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHAM CHAM HOSPITALITY

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 48 Nguyễn Văn Mai, phường Võ Thị Sáu,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Triển khai các công việc sản xuất nội dung cho các chiến dịch thuộc khuôn khổ kế hoạch marketing hàng tháng của nhà hàng.
Đăng tải nội dung theo kế hoạch hàng tháng trên các kênh truyền thông của nhà hàng, bao gồm Facebook, Instagram, Tiktok, Threads, Zalo, Google Business…
Đóng góp ý tưởng sáng tạo, cùng đội ngũ xây dựng kế hoạch nội dung cho các chiến dịch thuộc khuôn khổ kế hoạch marketing của nhà hàng.
Cập nhật, áp dụng kiến thức, xu hướng mới về marketing để nâng cao hiệu quả công việc và hoạt động marketing của nhà hàng.
Tham gia hỗ trợ đội ngũ đảm bảo tiến độ triển khai các chiến dịch thuộc khuôn khổ kế hoạch marketing hàng tháng của nhà hàng.
Theo dõi, đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động nội dung marketing thông qua các chỉ số KPI; lập báo cáo kết quả hoạt động marketing mạng xã hội định kỳ (1 lần/tháng)
Phối hợp cùng đội ngũ xử lý kịp thời các tình huống khủng hoảng truyền thông (nếu có).

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Về nghiệp vụ:
Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; có kinh nghiệm làm việc trong ngành F&B là một lợi thế.
Ưu tiên ưng viên từng làm việc tại các công ty agency về quảng cáo-sáng tạo hoặc/và có portfolio xây kênh cho các thương hiệu hoặc cá nhân.
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kỹ năng và kinh nghiệm thực hiện sản xuất nội dung viết, hình ảnh và thích ứng với nhiều phong cách nội dung. Có ý tưởng sáng tạo, kỹ năng tư duy tổng hợp và phân tích thị trường F&B tốt là một lợi thế.
Có kinh nghiệm sáng tạo nội dung trên các kênh mạng xã hội phổ biến hiện tại bao gồm-nhưng không giới hạn-Facebook, Instagram, TikTok, Threads.
Có hiểu biết về công cụ digital marketing , online marketing và truyền hình.
Thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng, có kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm tốt.
Về thái độ:
Trung thực, hòa đồng và chủ động, có trách nhiệm với công việc.
Cởi mở, thiện chí trong việc tiếp nhận và áp dụng kiến thức mới
Chủ động trao đổi thêm với đội ngũ để cải thiện quy trình và văn hóa làm việc
Sẵn sàng linh động thời gian để đảm bảo hiệu quả sản xuất nội dung và các công việc liên quan thuộc Marketing.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHAM CHAM HOSPITALITY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10.000.000-15.000.000 VND/tháng (Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)
Phụ cấp cơm trưa (chỉ áp dụng cho nhân viên Full-time)
Chính sách phát triển nhân sự nội bộ
Được hưởng đầu đủ chế độ phúc lợi và bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước (chỉ áp dụng với nhân viên Full-time)
Ưu đãi đặc biệt dành cho nhân viên khi dùng bữa tại nhà hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHAM CHAM HOSPITALITY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHAM CHAM HOSPITALITY

CÔNG TY CỔ PHẦN CHAM CHAM HOSPITALITY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 48 Nguyễn Văn Mai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

