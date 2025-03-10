Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHƯ KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHƯ KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHƯ KHÔI
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHƯ KHÔI

Producer (Sản xuất phim)

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHƯ KHÔI

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 5 toà New Skyline Nguyễn Khuyến,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lên kế hoạch nội dung theo tuần/ tháng/ Quý phát triển kênh Tiktok, Fanpage của công ty
Đưa ra ý tưởng sản xuất video kể câu chuyện của sản phẩm, chuyển thể ý tưởng thành kịch bản quay dựng chi tiết & voice cho các tuyến nội dung trên Tiktok, Fanpage
Đề xuất và làm việc với các KOLs phù hợp với định hướng thương hiệu và chiến dịch MKT.
Có thể đưa ra các nhận định, đánh giá, biên tập nội dung Tiktok, Fanpage do các bên thứ 3 đóng góp (agency, KOLs)
Quản lý chất lượng nội dung kênh, thường xuyên đưa ra các ý tưởng mới, sáng kiến mới để phát triển kênh theo mục tiêu công ty đề ra.
Thực hiện triển khai các nội dung MKT khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên.
2. Chuyên môn: Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Marketing, Kinh tế, Quản trị, Truyền thông, Kinh doanh
3. Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Online Marketing. Ưu tiên các ứng viên đã từng có kinh nghiệm làm affiliate, booking KOL/KOCs/Influencers cho các network lớn và sản xuất nội dung Tiktok là một lợi thế.
4. Khả năng:
• Am hiểu các phương thức Digital Marketing hiện đại: Tiktok, Facebook, Youtube, Affiliate....
• Yêu thích công việc sáng tạo nội dung, hình ảnh, có khả năng sử dụng cơ bản các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, video...
• Khả năng sắp xếp, quản lý công việc, quản lý con người
• Khả năng làm việc dưới áp lực cao.
• Tư duy logic tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHƯ KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương: mức lương thỏa thuận theo năng lực
– Phụ cấp theo từng vị trí: Phụ cấp trách nhiệm, xăng xe & điện thoại, gửi xe...
– Thưởng doanh số, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty
– Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật
– Review lương thưởng định kỳ hàng năm.
– Được hưởng các chế độ phúc lợi: hưởng 12 ngày phép/năm; tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; mua hàng ưu đãi nội bộ; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ...
– Được cung cấp trang thiết bị làm việc theo vị trí: Đồng phục, máy tính...
– Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp
– Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.
– Được trao cơ hội đồng sở hữu 1 hay nhiều cửa hàng trong hệ thống Biluxury với cam kết luôn có lợi nhuận.
– Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp
– Công ty có canteen tự phục vụ trà, cà phê, teabreak...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHƯ KHÔI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHƯ KHÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHƯ KHÔI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Skyline, Đường Nguyễn Khuyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-producer-san-xuat-phim-thu-nhap-12-15-trieu-vnd-tai-ha-noi-job332942
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Hạn nộp: 23/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Hạn nộp: 17/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Onpoint
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Onpoint làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Onpoint
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Vexere
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty CP Vexere làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Vexere
Hạn nộp: 12/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HAPAS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
HAPAS VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Hạn nộp: 23/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Hạn nộp: 17/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Onpoint
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Onpoint làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Onpoint
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Vexere
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty CP Vexere làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Vexere
Hạn nộp: 12/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng
3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Dạy Nghề Bách Khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Dạy Nghề Bách Khoa Hà Nội
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Sky Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Sky Global
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ The Future Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ The Future Việt Nam
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NƯỚC GENERAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NƯỚC GENERAL
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Y tế Bình Nghĩa làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Y tế Bình Nghĩa
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Philo Baby làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Philo Baby
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Hichiko làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Hichiko
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH 5677 làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH 5677
5 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Xuân Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Xuân Cầu
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Sky Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Sky Global
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Amazing Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Amazing Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÀNH LỢI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÀNH LỢI
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH LÀM NHÀ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH LÀM NHÀ VIỆT
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG CV MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG CV MEDIA
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty cổ phần dược phẩm Delap làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu Công ty cổ phần dược phẩm Delap
17 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NGA XUÂN - VỊT 34 làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NGA XUÂN - VỊT 34
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN WIND ECO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN WIND ECO
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Thương mại Chí Nhân làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu Công ty TNHH Thương mại Chí Nhân
2 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty CP Trạng Nguyên Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty CP Trạng Nguyên Việt
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 3DART làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 3DART
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy
5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần ST Decor làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu Công Ty Cổ Phần ST Decor
Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG 5C VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG 5C VIỆT NAM
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam
15 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm