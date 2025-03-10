Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHƯ KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 5 toà New Skyline Nguyễn Khuyến,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lên kế hoạch nội dung theo tuần/ tháng/ Quý phát triển kênh Tiktok, Fanpage của công ty

Đưa ra ý tưởng sản xuất video kể câu chuyện của sản phẩm, chuyển thể ý tưởng thành kịch bản quay dựng chi tiết & voice cho các tuyến nội dung trên Tiktok, Fanpage

Đề xuất và làm việc với các KOLs phù hợp với định hướng thương hiệu và chiến dịch MKT.

Có thể đưa ra các nhận định, đánh giá, biên tập nội dung Tiktok, Fanpage do các bên thứ 3 đóng góp (agency, KOLs)

Quản lý chất lượng nội dung kênh, thường xuyên đưa ra các ý tưởng mới, sáng kiến mới để phát triển kênh theo mục tiêu công ty đề ra.

Thực hiện triển khai các nội dung MKT khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên.

2. Chuyên môn: Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Marketing, Kinh tế, Quản trị, Truyền thông, Kinh doanh

3. Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Online Marketing. Ưu tiên các ứng viên đã từng có kinh nghiệm làm affiliate, booking KOL/KOCs/Influencers cho các network lớn và sản xuất nội dung Tiktok là một lợi thế.

4. Khả năng:

• Am hiểu các phương thức Digital Marketing hiện đại: Tiktok, Facebook, Youtube, Affiliate....

• Yêu thích công việc sáng tạo nội dung, hình ảnh, có khả năng sử dụng cơ bản các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, video...

• Khả năng sắp xếp, quản lý công việc, quản lý con người

• Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

• Tư duy logic tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHƯ KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương: mức lương thỏa thuận theo năng lực

– Phụ cấp theo từng vị trí: Phụ cấp trách nhiệm, xăng xe & điện thoại, gửi xe...

– Thưởng doanh số, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty

– Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật

– Review lương thưởng định kỳ hàng năm.

– Được hưởng các chế độ phúc lợi: hưởng 12 ngày phép/năm; tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; mua hàng ưu đãi nội bộ; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ...

– Được cung cấp trang thiết bị làm việc theo vị trí: Đồng phục, máy tính...

– Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp

– Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.

– Được trao cơ hội đồng sở hữu 1 hay nhiều cửa hàng trong hệ thống Biluxury với cam kết luôn có lợi nhuận.

– Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp

– Công ty có canteen tự phục vụ trà, cà phê, teabreak...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHƯ KHÔI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin