Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC CYBERUNI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 519 Kim Mã,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nghiên cứu xu hướng (trending) các kênh, video của chủ đề cần nghiên cứu.

Xây dựng nội dung cho video dựa trên dữ liệu đã nghiên cứu.

Viết kịch bản (script) hoặc dàn ý cho video, podcast.

Quay video, chụp ảnh hoặc thu âm (nếu cần).

Chỉnh sửa, biên tập video, hình ảnh, âm thanh để tạo sản phẩm chất lượng (nếu cần). Sử dụng AI để tối ưu hình ảnh, video.

Tối ưu tiêu đề, mô tả, hashtag, từ khóa SEO.

Đăng nội dung đúng thời điểm để đạt hiệu quả cao nhất.

Theo dõi hiệu suất nội dung và điều chỉnh chiến lược.

Đăng tải video, tối ưu tiêu đề, mô tả, tag để tăng tiếp cận (SEO).

Theo dõi analytics, tối ưu chiến lược để phát triển kênh.

Quản lý comment, tương tác với người xem, phản hồi bình luận, tin nhắn từ người xem.

Kết nối với cộng đồng, tổ chức livestream hoặc Q&A.

Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Truyền thông/Marketing/Báo chí/Ngôn ngữ học…

Kỹ năng Tiếng Anh cơ bản.

Kỹ năng sáng tạo nội dung và kể chuyện (storytelling).

Khả năng quay dựng video, chỉnh sửa ảnh/video cơ bản.

Hiểu biết cơ bản về SEO, thuật toán mạng xã hội.

Tư duy phân tích và đánh giá hiệu suất nội dung.

Yêu thích và có kiến thức cơ bản về nền tảng Youtube.

Có khả năng đa dạng các góc quay, tư duy edit video hấp dẫn, sáng tạo.

Cẩn thận, tỉ mỉ, sáng tạo, ham tìm tòi.

Kỉ luật, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.

Nhanh nhẹn, chủ động, có tư duy tích cực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC CYBERUNI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh: 8 - 10 triệu/tháng + Lương KPI.

Thưởng hiệu quả công việc: Thưởng hàng quý, thưởng Tết, thưởng KPIs dựa trên thành tích cá nhân và nhóm.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn trong môi trường làm việc năng động và sáng tạo.

Cơ hội thăng tiến trong công việc và phát triển sự nghiệp.

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, được phát huy tối đa năng lực bản thân và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Chế độ nghỉ phép: Nghỉ phép năm, nghỉ lễ, Tết theo quy định của công ty.

Phúc lợi khác: Tiệc công ty, team-building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC CYBERUNI

