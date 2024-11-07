Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Product Marketing

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 2/27 Huỳnh Thúc Kháng

- Đống Đa

- Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Trực tiếp quản lý danh mục sản phẩm được phân bổ, nghiên cứu xây dựng cách thức phát triển, phát sinh và tăng trưởng doanh số cho tệp sản phẩm của mình.
Thiết kế, tính toán, xây dựng chi tiết scheme cho các chiến dịch, chương trình promotion của sản phẩm
Chịu trách nhiệm cho doanh số bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử của nhóm sản phẩm được phân công theo định hướng của công ty và KPI tương ứng.
Phân tích các dữ liệu về sản phẩm, đưa ra các đề xuất cho quản lý cấp trên và các bộ phận liên quan về định hướng truyền thông, MKT hỗ trợ bán hàng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành kinh tế, TMĐT
Có kinh nghiệm làm việc 2 năm ở vị trí tương đương tại các tổ chức, doanh nghiệp TMĐT, hoặc vị trí Account Manager, quản lý đối tác seller hoặc sales đối tác trên nền tảng TMĐT, các công ty startup về công nghệ.
Có kinh nghiệm xây dựng các chương trình, chiến dịch MKT cho sản phẩm, có tư duy về kinh doanh, bán hàng.
Tinh thần cầu thị, cầu tiến, tác phong chuyên nghiệp, chịu được áp lực công việc, nhanh nhạy về các xu hướng thương mại điện tử hiện đại.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 9.000.000 - 12.000.000VNĐ + Incentive
- Được hưởng các chế độ khác theo quy định của công ty và luật lao động.
- Thưởng các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13...
- Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân, Review lương hàng năm.
- Du lịch, team building hàng năm.
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

