Tuyển Product Marketing Công ty CP Thời Trang 360 làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Láng Trung (B&B), số 60, ngõ 850 Đường Láng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Quay dựng video theo kịch bản cho các kênh truyền thông (tiktok, facebook, youtube...)

- Quay dựng video sản phẩm, model mặc sản phẩm...

- Quay dựng video sự kiện (khai trương, sinh nhật....) của công ty.

- Các công việc khác khi được phân công.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty CP Thời Trang 360 Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 9 -15tr/ tháng, thưởng lễ Tết.

- Thưởng theo hiệu quả công việc.

- Mua hàng chiết khấu cao tại hệ thống.

- Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Tham gia các hoạt động Gala, Teambuilding, Party... của công ty.

- Đóng BH theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thời Trang 360

