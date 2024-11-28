Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà ICOM, 17/95 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Công việc chính:

- Dựa trên các mục tiêu doanh số & tối ưu chi phí trên doanh thu để lên kế hoạch truyền thông đa kênh theo Qúy, theo tháng.

- Phân bổ nguồn lực (nhân sự, ngân sách) cho từng kênh để đảm bảo kết quả performance marketing cũng như đạt được các mục tiêu về chỉ số vận hành, mục tiêu doanh số.

- Tối ưu hiệu quả các hoạt động Digital Marketing với các KPI và chỉ số cụ thể để đo lường hiệu suất, tỷ lệ chuyển đổi.

- Quản lý đội ngũ Marketing trong việc xây dựng kế hoạch, theo dõi chỉ số và tối ưu performance.

- Quản lý đội ngũ Content Marketing, Visual trong việc tối ưu hình ảnh truyền thông.

- Quản lý và tối ưu việc sử dụng các công cụ Digital Marketing cũng như các công cụ/dịch vụ/tools thuê ngoài.

- Kết hợp với các phòng ban để theo sát và báo cáo, cập nhật tiến độ công việc, kết quả thực hiện.

- Điều hành thực hiện các chiến dịch Marketing phục vụ các hoạt động kinh doanh của dự án.

- Quản lý nhân sự thuộc nhóm quản lý.

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các trường: Kinh tế, Marketing,...

- Nam/Nữ từ 25 - 35 tuổi

- Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing. Ưu tiên đã có kinh nghiệm ở các công ty làm sản phẩm về công nghệ thông tin, thương mại điện tử, ứng dụng về tài chính/mua sắm/tích điểm hoặc những ứng dụng đã có nhiều users.

- Có hiểu biết về chạy quảng cáo (Facebook, GDN,...), có thể chạy quảng cáo là một lợi thế

- Phân tích sâu các số liệu đa chiều của sản phẩm để dự đoán hoặc xử lý các tình huống bất thường xảy ra

- Theo dõi, phân tích các chỉ số liên quan đến tỷ lệ user acquisition. Sáng tạo nội dung (phục vụ cho các campaign được phụ trách hoặc để đưa ra guideline cho CTV)

- Có khả năng tư duy nhạy bén để tìm ra nhiều cách marketing khác nhau mang lại hiệu quả cho việc quảng bá sản phẩm.

- Kỹ năng tiếng Anh để đọc hiểu tài liệu nước ngoài, giao tiếp hoặc hiểu những thuật ngữ chuyên ngành khi sử dụng các phần mềm theo dõi

- Chủ động, Sáng tạo, Chấp nhận thử thách. Biết tự tạo động lực cho bản thân, có tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo và hiểu được thành công đến từ việc thực thi.

- Đam mê khám phá các xu hướng mới, học hỏi phương pháp, công nghệ và dám thử nghiệm các chương trình mới

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận theo năng lực

- Thưởng tháng lương 13 theo thâm niên và thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của công ty.

- Thưởng lễ Tết (08/03, 20/10, 30/04 và 01/05, 02/09, 1/1, ...): 1.000.000 đồng/ nhân sự chính thức

- Thưởng dự án

- Du lịch: Châu Á, Châu Âu hàng năm

- Bảo hiểm xã hội, y tế theo luật định.

- Khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm

- Nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM

