Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, Phường Kim Mã, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Marketing & Product Research

Tham gia vào các dự án nghiên cứu thị trường, nghiên cứu nhu cầu khách hàng cụ thể.

Cập nhật thông tin về sản phẩm và đối thủ cạnh tranh.

Campaign Planning & Implementation

Triển khai các kênh truyền thông inapp trong các campaign, hoạt động daily/ weekly/ monthly.

Hỗ trợ triển khai các kế hoạch marketing cho tính năng/ sản phẩm mới, hoạt động retention.

Hỗ trợ quản lý, triển khai hoạt động marketing và vận hành các sản phẩm phụ (Hoàn tiền, Sản phẩm kết hợp với đối tác,...).

Key Metrics Analysis

Theo dõi, phân tích và báo cáo các chỉ số liên quan tới công việc đảm nhiệm.

Nhiệm vụ khác

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 2, 3

Có khả năng phân tích, tư duy logic tốt.

Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Tinh thần làm việc đội nhóm, có trách nhiệm cao và chủ động trong công việc.

Ham học hỏi, thích thử nghiệm cái mới, luôn nâng cao năng lực bản thân.

Ưu tiên

Ứng viên có kiến thức/ quan tâm tới các sản phẩm tài chính (đặc biệt trong ngành chứng khoán).

Sinh viên chuyên ngành Tài chính/ Ngân hàng/ Marketing/ Quản trị kinh doanh,...

Có thể lên văn phòng ít nhất 5 buổi/tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Có lương hỗ trợ thực tập

Hỗ trợ dấu thực tập

Thời gian làm việc linh hoạt: Chọn linh hoạt 5 buổi/tuần:

Buổi sáng: Từ 9h - 12h

Buổi chiều: Từ 13h30 - 17h15

Môi trường làm việc cởi mở, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin