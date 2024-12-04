Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA

Product Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, Phường Kim Mã, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Marketing & Product Research
Tham gia vào các dự án nghiên cứu thị trường, nghiên cứu nhu cầu khách hàng cụ thể.
Cập nhật thông tin về sản phẩm và đối thủ cạnh tranh.
Campaign Planning & Implementation
Triển khai các kênh truyền thông inapp trong các campaign, hoạt động daily/ weekly/ monthly.
Hỗ trợ triển khai các kế hoạch marketing cho tính năng/ sản phẩm mới, hoạt động retention.
Hỗ trợ quản lý, triển khai hoạt động marketing và vận hành các sản phẩm phụ (Hoàn tiền, Sản phẩm kết hợp với đối tác,...).
Key Metrics Analysis
Theo dõi, phân tích và báo cáo các chỉ số liên quan tới công việc đảm nhiệm.
Nhiệm vụ khác
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 2, 3
Có khả năng phân tích, tư duy logic tốt.
Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Tinh thần làm việc đội nhóm, có trách nhiệm cao và chủ động trong công việc.
Ham học hỏi, thích thử nghiệm cái mới, luôn nâng cao năng lực bản thân.
Ưu tiên
Ứng viên có kiến thức/ quan tâm tới các sản phẩm tài chính (đặc biệt trong ngành chứng khoán).
Sinh viên chuyên ngành Tài chính/ Ngân hàng/ Marketing/ Quản trị kinh doanh,...
Có thể lên văn phòng ít nhất 5 buổi/tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Có lương hỗ trợ thực tập
Hỗ trợ dấu thực tập
Thời gian làm việc linh hoạt: Chọn linh hoạt 5 buổi/tuần:
Buổi sáng: Từ 9h - 12h
Buổi chiều: Từ 13h30 - 17h15
Môi trường làm việc cởi mở, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 702, Tầng 7, Tòa nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-product-marketing-thu-nhap-thoa-thuan-ban-thoi-gian-tai-ha-noi-job265415
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Jaspal Company Limited
Tuyển Product Marketing Jaspal Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD
Jaspal Company Limited
Hạn nộp: 07/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Cần Thơ Còn 20 ngày để ứng tuyển 600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Crowe Vietnam Co., Ltd
Tuyển Product Marketing Crowe Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Crowe Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ZWILLING J.A. HENCKELS (VIỆT NAM)
Tuyển Product Marketing CÔNG TY TNHH ZWILLING J.A. HENCKELS (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ZWILLING J.A. HENCKELS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Apx Global Management Limited
Tuyển Product Marketing Apx Global Management Limited làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
Apx Global Management Limited
Hạn nộp: 03/10/2025
Quảng Ngãi Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Page Group Vietnam
Tuyển Product Marketing Page Group Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Page Group Vietnam
Hạn nộp: 04/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Tuyển Product Marketing Hệ Thống Giáo Dục Vinschool làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Tuyển Product Marketing Sembcorp Development Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fujinet Systems JSC
Tuyển Product Marketing Fujinet Systems JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Fujinet Systems JSC
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Jaspal Company Limited
Tuyển Product Marketing Jaspal Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD
Jaspal Company Limited
Hạn nộp: 07/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Cần Thơ Còn 20 ngày để ứng tuyển 600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Crowe Vietnam Co., Ltd
Tuyển Product Marketing Crowe Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Crowe Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ZWILLING J.A. HENCKELS (VIỆT NAM)
Tuyển Product Marketing CÔNG TY TNHH ZWILLING J.A. HENCKELS (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ZWILLING J.A. HENCKELS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Apx Global Management Limited
Tuyển Product Marketing Apx Global Management Limited làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
Apx Global Management Limited
Hạn nộp: 03/10/2025
Quảng Ngãi Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Page Group Vietnam
Tuyển Product Marketing Page Group Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Page Group Vietnam
Hạn nộp: 04/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Tuyển Product Marketing Hệ Thống Giáo Dục Vinschool làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Tuyển Product Marketing Sembcorp Development Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fujinet Systems JSC
Tuyển Product Marketing Fujinet Systems JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Fujinet Systems JSC
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Product Marketing Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 USD Navigos Search's Client
2 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Central Retail in Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Central Retail in Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing AEONMALL Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 550 USD AEONMALL Vietnam Co., Ltd.
350 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Thygesen Textile Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Thygesen Textile Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Navigos Search's Client làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Navigos Search's Client
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing SharkNinja Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận SharkNinja Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing MB Ageas Life Insurance Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận MB Ageas Life Insurance Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Soilbuild Asset Management & Service Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Soilbuild Asset Management & Service Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 32 USD Navigos Search
25 - 32 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Mizuho Bank, Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Mizuho Bank, Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dasan Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Crowe Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Crowe Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hòa Bình thu nhập 1 - 13 USD Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
1 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu VUIHOC.vn
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Product Marketing Sembcorp Development Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Hệ Thống Giáo Dục Vinschool làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Crowe Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Crowe Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Jaspal Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD Jaspal Company Limited
600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm