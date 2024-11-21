Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM

Product Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà ICOM, 17/95 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Đề xuất kế hoạch phát triển khách hàng sử dụng ứng dụng các kênh dựa trên mục tiêu phát triển khách hàng
• Triển khai các kênh phát triển khách hàng theo kế hoạch (facebook, Google,...)
• Đề xuất các sáng kiến mới để thu hút khách hàng tiềm năng và chuyển đổi khách hàng tiềm năng cũng như thử nghiệm các phương pháp tiếp cận mới để nắm bắt nhu cầu hiện có
• Theo dõi, phân tích các chỉ số liên quan đến phát triển khách hàng, đánh giá và đưa ra đề xuất
• Theo dõi các kênh, chương trình phát triển khách hàng của đối thủ trực tiếp, gián tiếp, các xu hướng trên thị trường để có đề xuất, điều chỉnh kịp thời
• Làm việc với các phòng ban: Phát triển Sản phẩm, CNTT, Kinh doanh, Đối tác, v.v. để thực hiện các chiến dịch tăng trưởng nhằm tăng thị phần và đạt được mức tăng trưởng vượt bậc cho sản phẩm
• Tối ưu thứ hạng và đánh giá ứng dụng trên Appstore/ CHPlay
• Làm việc Teamwork với nhân sự thiết kế và lập trình viên trong cùng nhóm phát triển để sản xuất, phát hành, cải tiến các sản phẩm mobile app

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/ Nữ tuổi từ 23-29
• Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing.
• Ưu tiên đã có kinh nghiệm ở các công ty làm sản phẩm về công nghệ thông tin, thương mại điện tử, ứng dụng về tài chính/ mua sắm/tích điểm hoặc những ứng dụng đã có nhiều users
• Kỹ năng và kiến thức về tiếp thị nội dung để đưa ra chiến lược và định hướng nội dung trên app như tin nhắn, thông báo và các kênh tương tác với người dùng/ khách hàng như email, SMS, website.
• Kỹ năng phân tích dữ liệu hành vi người dùng và đưa ra các mục tiêu hành động.
• Kỹ năng nghiên cứu, tìm hiểu xu hướng về app và đối thủ cạnh tranh
• Có khả năng tư duy nhạy bén để tìm ra nhiều cách marketing khác nhau mang lại hiệu quả cho việc quảng bá sản phẩm.
• Kỹ năng tiếng Anh để đọc hiểu tài liệu nước ngoài, giao tiếp hoặc hiểu những thuật ngữ chuyên ngành khi sử dụng các phần mềm theo dõi
• Sáng tạo, thẩm mỹ cao (làm việc với thiết kế để xây dựng ấn phẩm TT)
• Có khả năng tự định hướng và định hướng kết quả với tư duy hoàn thành công việc
• Có tư duy marketing, am hiểu tâm lý con người; mong muốn mạnh mẽ đạt được sự tăng trưởng kinh doanh thông qua các phương pháp phi truyền thống và sáng tạo, tập trung vào khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM Thì Được Hưởng Những Gì

Nhân viên chính thức tại ICOM đều được hưởng những quyền lợi sau:
- Lương: thỏa thuận theo năng lực
- Thưởng tháng lương 13 theo thâm niên và thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của công ty.
- Thưởng lễ Tết (08/03, 20/10, 30/04 và 01/05, 02/09, 1/1, ...): 1.000.000 đồng/ nhân sự chính thức
- Thưởng sinh nhật: 500,000đ/nhân sự chính thức
- Du lịch hàng năm
- Bảo hiểm xã hội, y tế theo luật định.
- Khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm
- Nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà ICOM, Số 17/95A Trần Thái Tông

