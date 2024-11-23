Tuyển Product Marketing CÔNG TY TNHH ECO MOBILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Coalimex số 33 Tràng Thi - Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Lên kế hoạch ASO và triển khai cho sản phẩm iOS Mobile App trên App Store (Apple)

Chạy quảng cáo trên các nền tảng như Apple Search, Google Ads.

Tối ưu kiếm tiền trong sản phẩm bằng các giải pháp xây kịch bản, tối ưu hành trình khách hàng (user journey) để bán IAP/Sub.

Lên kế hoạch và triển khai xây thương hiệu đồng bộ với quá trình marketing sản phẩm, kết hợp với sản phẩm Android đồng bộ thương hiệu.

Sử dụng các công cụ theo dõi phân tích: Google Analytics, Firebase, AppTweak, Appmagic, SocialPeta.. để phân tích thị trường, theo dõi thứ hạng cửa hàng ứng dụng, phân tích hành vi user, các chỉ số kinh doanh.

Phối hợp cùng các vai trò : Dev, Design, Project Manager ... để tối ưu kế hoạch phát triển sản phẩm, chiến lược ASO

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 6 tháng trở lên trong lĩnh vực Marketing, ASO, User Acquisition hoặc Monetization (IAP/Sub) với sản phẩm trên NỀN TẢNG iOS

Nắm rõ các kiến thức và kỹ năng về ASO trên App Store (Apple).

Thành thạo các công cụ hỗ trợ ASO, chạy quảng cáo như Apple Search, Google Ads.

Có kĩ năng nghiên cứu và phân tích thị trường bằng các công cụ chuyên cho mảng mobile app.

Tư duy làm việc độc lập/ làm việc nhóm.

Là người trung thực, cầu tiến, có tinh thần chủ động và trách nhiệm trong công việc.

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH ECO MOBILE Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tập trung mảng Mobile App định hướng làm thương hiệu và bán IAP/Sub.

Được học kĩ năng teamwork trong môi trường tự quản, ngang hàng, không có các cấp quản lý, nhân sự có sự trách nhiệm, tự giác cao.

Được làm việc trực tiếp trong các ekip liên chức năng gồm Dev và Design, Project Manager để nhanh chóng cùng nhau tối ưu, nâng cấp sản phẩm.

Được tiếp cận các sản phẩm quốc tế, có hàng triệu người dùng.

Được đào tạo kiến thức về chuyên môn và tham gia các hoạt động rèn luyện kỹ năng mềm khác.

Lương cứng: Từ 9.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng. Review 6 tháng/lần

Thưởng chia sẻ lợi nhuận kinh doanh 2 lần/năm (Thưởng không giới hạn, cơ hội thu nhập khủng khi phát triển sản phẩm lớn)

Thưởng kinh doanh cuối năm, thưởng các dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, 2-9, Tết.

Bảo hiểm xã hội 100% lương cứng.

Phụ cấp ăn trưa ngoài lương cứng

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, ngày lễ nghỉ theo quy định Nhà nước.

Giờ làm việc: Sáng 8h – 12h, chiều 13h30 – 17h00 (7,5h/ngày)

Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc

Được tham gia các hoạt động thường niên: Teambuilding và du lịch mỗi quý, sinh nhật hàng tháng, 8/3, 20/10, Men’s day,...và rất nhiều hoạt động khác.

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Nghỉ phép 13 ngày/năm

Tiện ích trà, cafe, hoa quả hữu cơ miễn phí.

Hỗ trợ các hoạt động thể chất như bóng đá, cầu lông, ....

Thử việc 100% lương cứng (2 tháng thử việc), được đàm phán lương lại sau thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ECO MOBILE

