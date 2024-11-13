Tuyển Product Marketing CÔNG TY TNHH ELSA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại CÔNG TY TNHH ELSA VIỆT NAM
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngõ 70, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tham gia vào các chiến dịch Marketing của team.
Triển khai viết Content và hình ảnh trên fanpage, Instagram, Thread
Lên kế hoạch phát triển Tiktok và các kênh mạng xã hội theo định hướng công ty.
Sáng tạo nội dung, ý tưởng và cùng team Content sản xuất, quay, dựng Video trên Tiktok.
Nghiên cứu trends, bắt trends, tìm hiểu cách thức hoạt động, thuật toán theo thời gian của TikTok.
Báo cáo lên cấp trên về hiệu quả hoạt động công việc
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi : 22 -30 tuổi
Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở lĩnh vực ConTent Tiktok
Ngoại hình ưa nhìn, Năng động, nhiệt tình, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc
Có khả năng xây dựng nội dung, kỹ năng quay chụp tốt, EDIT video cơ bản
Am hiểu về các mạng xã hội.
Có khả năng bắt trend với các xu hướng
Tại CÔNG TY TNHH ELSA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương : 8-12 triệu / tháng + Phụ cấp + thưởng
Phụ cấp ăn ca: 35.000/ ngày
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động,có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được tăng lương theo năng lực .
Du lịch 6 tháng 1 lần trong và ngoài nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ELSA VIỆT NAM
