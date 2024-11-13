Tuyển Product Marketing CÔNG TY TNHH ELSA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 70, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Product Marketing

Tham gia vào các chiến dịch Marketing của team.

Triển khai viết Content và hình ảnh trên fanpage, Instagram, Thread

Lên kế hoạch phát triển Tiktok và các kênh mạng xã hội theo định hướng công ty.

Sáng tạo nội dung, ý tưởng và cùng team Content sản xuất, quay, dựng Video trên Tiktok.

Nghiên cứu trends, bắt trends, tìm hiểu cách thức hoạt động, thuật toán theo thời gian của TikTok.

Báo cáo lên cấp trên về hiệu quả hoạt động công việc

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi : 22 -30 tuổi

Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở lĩnh vực ConTent Tiktok

Ngoại hình ưa nhìn, Năng động, nhiệt tình, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc

Có khả năng xây dựng nội dung, kỹ năng quay chụp tốt, EDIT video cơ bản

Am hiểu về các mạng xã hội.

Có khả năng bắt trend với các xu hướng

Quyền Lợi

Lương : 8-12 triệu / tháng + Phụ cấp + thưởng

Phụ cấp ăn ca: 35.000/ ngày

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động,có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được tăng lương theo năng lực .

Du lịch 6 tháng 1 lần trong và ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển

