Tuyển Product Marketing Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế VIMEX Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế VIMEX Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế VIMEX Việt Nam

Product Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế VIMEX Việt Nam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 92 Hạ Yên Quyết, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng các chương trình khuyến mãi, hỗ trợ bán hàng nhằm thúc đẩy sản lượng, tăng doanh số và hình ảnh sản phẩm tại các điểm bán
Xây dựng kế hoạch Trade Marketing nhằm đạt mục tiêu doanh số
Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ chạy chương trình Sampling tại các kênh MT, GT, Horeca...đảm bảo hiệu quả theo yêu cầu
Giám sát triển khai các chương trình Trade Marketing được duyệt, đánh giá hiệu quả chương trình và đưa ra những đề xuất cải tiến phù hợp với KPIs khi triển khai chương trình sampling tại các điểm
Khảo sát khách hàng, lấy thông tin KH từ các điểm bán PG
Trực tiếp triển khai, giám sát hoạt động roadshow, treo băng rôn, phướn nhằm gia tăng nhận diện. Liên hệ các bộ ban ngành xin giấy phép cho các hoạt động quảng cáo
Khảo sát các địa điểm để thực hiện sampling...
Kết hợp với bộ phận cung ứng làm việc với nhà cung cấp lên các chương trình Trade, khuyến mãi, tài trợ POSM, trang trí tại điểm bán, đảm bảo chất lượng tại điểm bán....

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, chịu khó, nhanh nhẹn, nhiệt tình
Có kinh nghiệm 1-2 năm ở vị trí tương đương
Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt

Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế VIMEX Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 12 – 15tr
Thưởng và các chính sách đãi ngộ theo quy định của Công ty
Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
Tăng lương theo sự phát triển của công ty và có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong quá trình làm việc
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả.
Tham gia du lịch hàng năm và rất nhiều các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế VIMEX Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế VIMEX Việt Nam

Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế VIMEX Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, số 92 phố Hạ Yên Quyết, tổ 17, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

