Tuyển Product Marketing Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế VIMEX Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 92 Hạ Yên Quyết, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng các chương trình khuyến mãi, hỗ trợ bán hàng nhằm thúc đẩy sản lượng, tăng doanh số và hình ảnh sản phẩm tại các điểm bán

Xây dựng kế hoạch Trade Marketing nhằm đạt mục tiêu doanh số

Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ chạy chương trình Sampling tại các kênh MT, GT, Horeca...đảm bảo hiệu quả theo yêu cầu

Giám sát triển khai các chương trình Trade Marketing được duyệt, đánh giá hiệu quả chương trình và đưa ra những đề xuất cải tiến phù hợp với KPIs khi triển khai chương trình sampling tại các điểm

Khảo sát khách hàng, lấy thông tin KH từ các điểm bán PG

Trực tiếp triển khai, giám sát hoạt động roadshow, treo băng rôn, phướn nhằm gia tăng nhận diện. Liên hệ các bộ ban ngành xin giấy phép cho các hoạt động quảng cáo

Khảo sát các địa điểm để thực hiện sampling...

Kết hợp với bộ phận cung ứng làm việc với nhà cung cấp lên các chương trình Trade, khuyến mãi, tài trợ POSM, trang trí tại điểm bán, đảm bảo chất lượng tại điểm bán....

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, chịu khó, nhanh nhẹn, nhiệt tình

Có kinh nghiệm 1-2 năm ở vị trí tương đương

Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt

Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế VIMEX Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 12 – 15tr

Thưởng và các chính sách đãi ngộ theo quy định của Công ty

Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.

Tăng lương theo sự phát triển của công ty và có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong quá trình làm việc

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả.

Tham gia du lịch hàng năm và rất nhiều các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế VIMEX Việt Nam

