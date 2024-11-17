Tuyển Product Marketing Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế VIMEX Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế VIMEX Việt Nam
- Hà Nội: số 92 Hạ Yên Quyết, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Xây dựng các chương trình khuyến mãi, hỗ trợ bán hàng nhằm thúc đẩy sản lượng, tăng doanh số và hình ảnh sản phẩm tại các điểm bán
Xây dựng kế hoạch Trade Marketing nhằm đạt mục tiêu doanh số
Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ chạy chương trình Sampling tại các kênh MT, GT, Horeca...đảm bảo hiệu quả theo yêu cầu
Giám sát triển khai các chương trình Trade Marketing được duyệt, đánh giá hiệu quả chương trình và đưa ra những đề xuất cải tiến phù hợp với KPIs khi triển khai chương trình sampling tại các điểm
Khảo sát khách hàng, lấy thông tin KH từ các điểm bán PG
Trực tiếp triển khai, giám sát hoạt động roadshow, treo băng rôn, phướn nhằm gia tăng nhận diện. Liên hệ các bộ ban ngành xin giấy phép cho các hoạt động quảng cáo
Khảo sát các địa điểm để thực hiện sampling...
Kết hợp với bộ phận cung ứng làm việc với nhà cung cấp lên các chương trình Trade, khuyến mãi, tài trợ POSM, trang trí tại điểm bán, đảm bảo chất lượng tại điểm bán....
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 1-2 năm ở vị trí tương đương
Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt
Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế VIMEX Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng và các chính sách đãi ngộ theo quy định của Công ty
Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
Tăng lương theo sự phát triển của công ty và có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong quá trình làm việc
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả.
Tham gia du lịch hàng năm và rất nhiều các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế VIMEX Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI