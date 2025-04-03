Tuyển Product Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Quản lý, theo dõi sửa chữa thiết bị quay vòng (Rotable Part) và dự phòng

• Gửi thiết bị đi sửa chữa và theo dõi thời gian quay vòng tại MRO

• Chuẩn bị cơ sở sửa chữa (MRO) và đánh giá hóa đơn thanh toán (Quotation)

• Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó

• Manage and monitor the repair of rotable parts and spare parts

• Send equipment for repair and keep track of turnaround time at MRO

• Make arrangements with MRO, evaluate and compare quotations

• Other assignments from the direct manager