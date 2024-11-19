Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty TNHH Công nghệ enSightful làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 28 Hàm Nghi, P.301 Empire Tower, Quận 1

Mô Tả Công Việc Product Owner/Product Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện kế hoạch phát triển sản phẩm liên quan đến Nông nghiệp Thông minh.

Phân tích và nghiên cứu thị trường, đối thủ, dữ liệu nội bộ để tìm hiểu xu hướng mới, đề xuất các ý tưởng cải tiến và bổ sung tính năng cho sản phẩm Web và App.

Lập và triển khai ý tưởng sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP), xây dựng roadmap, user story, User Flow, vẽ wireframe sản phẩm...

Xác định tầm nhìn và chiến lược cho sản phẩm (giá, tính năng chính, chính sách, khuyến mãi...).

Lên kế hoạch thực thi các yêu cầu, viết tài liệu mô tả tính năng sản phẩm (userflow, concept, wireframe, specs).

Phối hợp cùng UI Designer hoặc (tốt hơn nếu) bạn có thể chủ động thiết kế UI/UX.

Làm việc trực tiếp cùng DEV và Tester để đảm bảo sản phẩm được triển khai đúng với yêu cầu và hoàn thành đúng thời hạn.

Làm việc chặt chẽ với leader của các phòng ban khác (sales, marketing...) trong quá trình triển khai sản phẩm.

Chịu trách nhiệm về sự thành công của sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm Product owner, Product manager.

Biết sử dụng 1 trong các công cụ đồ họa: Figma, Sketch, Adobe XD, Photoshop, Wireframe tools (vd Balsamiq)

Có kinh nghiệm phát triển sản phẩm có lượng người dùng lớn là một lợi thế

Sử dụng tiếng Anh tốt

Có business sense và khả năng leadership.

Hiểu sâu về phân tích và thiết kế trải nghiệm người dùng Web và App (UX Analysis/Design).

Đam mê công việc phát triển sản phẩm.

Khả năng nghiên cứu, giao tiếp và thuyết trình tốt.

Có kỹ năng phân tích, nắm bắt thị trường đối thủ và đề xuất các giải pháp nâng cấp, cải tiến sản phẩm.

Có kinh nghiệm và kiến thức về phát triển ứng dụng.

Tại Công ty TNHH Công nghệ enSightful Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và phúc lợi cạnh tranh

Chế độ bảo hiểm theo Luật Lao động

Bảo hiểm Sức khỏe.

Thưởng hàng năm, phụ cấp điện thoại, phụ cấp công tác.

Môi trường làm việc năng động, cởi mở và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ enSightful

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.