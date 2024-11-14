Tuyển Product Owner/Product Manager HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Product Owner/Product Manager

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Product Owner/Product Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý dự án (PM):
• Lập kế hoạch, giám sát và đảm bảo tiến độ dự án phần mềm từ khâu khởi động đến triển khai.
• Xây dựng kế hoạch dự án chi tiết, phân bổ nguồn lực và giám sát ngân sách.
• Theo dõi và báo cáo tiến độ dự án cho các bên liên quan.
• Phối hợp với các nhóm phát triển, thiết kế, QA để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và chất lượng sản phẩm được đáp ứng.
• Quản lý rủi ro và đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời để đảm bảo dự án không bị trì hoãn.
2. Quản lý sản phẩm (PO):
• Thu thập và phân tích yêu cầu từ khách hàng và các bên liên quan để phát triển các tính năng phù hợp với chiến lược kinh doanh.
• Xây dựng và duy trì lộ trình phát triển sản phẩm (product roadmap).
• Làm việc chặt chẽ với các nhóm phát triển để ưu tiên các tính năng, xác định yêu cầu kỹ thuật, và đảm bảo tiến độ hoàn thành sản phẩm.
• Quản lý backlog của sản phẩm, thực hiện kiểm thử người dùng (UAT) để đảm bảo sản phẩm đáp ứng đúng yêu cầu.
• Theo dõi, đánh giá và tối ưu hóa sản phẩm sau khi ra mắt dựa trên phản hồi từ người dùng và thị trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong vai trò Project Manager hoặc Product Owner, ưu tiên trong ngành phần mềm.
• Kỹ năng quản lý dự án và sản phẩm theo phương pháp Agile/Scrum xuất sắc.
• Kỹ năng giao tiếp, tổ chức và giải quyết vấn đề xuất sắc.
• Có khả năng quản lý nhiều dự án cùng lúc và làm việc hiệu quả dưới áp lực cao.
• Kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý dự án như Jira, Trello, hoặc tương tự.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực blockchain, AI hoặc các công nghệ tiên tiến là một điểm cộng.

Tại HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh và phúc lợi hấp dẫn.
• Cơ hội làm việc trong một môi trường công nghệ cao, sáng tạo và đầy thử thách.
• Tham gia vào các dự án phần mềm tiên tiến và có ảnh hưởng lớn trong ngành.
• Tham gia vào các dự án sự kiện, hội thảo, training của đối tác, Hiệp hội Blockchain VN, Viện nghiên cứu ABAII,...
• Cơ hội phát triển sự nghiệp và thăng tiến trong một công ty đang phát triển nhanh chóng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, quận 1, TP HCM

