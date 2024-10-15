Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa 17T4, Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Quản lý và điều phối dự án:

Phối hợp lập kế hoạch triển khai dự án. Theo dõi tiến độ thực hiện các dự án hằng ngày, phối hợp với các bộ phận khác giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án. Cung cấp thông tin cập nhật chi tiết cho người quản lý dự án hoặc các bên liên quan. Lập kế hoạch cho các cuộc họp scrum định kỳ và tổ chức quá trình hậu cần của dự án.

Quan hệ đối tác và xây dựng tài liệu:

Làm việc với đối tác thu thập tài liệu và trao đổi các đầu việc được giao trong dự án. Xây dựng các tài liệu thuyết trình đối tác từ các giải pháp, quy trình đã được xây dựng và phê duyệt. Sẵn sàng đi công tác trong và ngoài tỉnh theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năm sinh: 1994 – 2001. Trình độ: Tốt nghiệp ĐH trở lên, ưu tiên tốt nghiệp các ngành Kinh tế/Kỹ thuật. Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm điều phối dự án hoặc quản lý dự án theo mô hình Agile Scrum. Hiểu biết về hệ thống CNTT, từng làm dự án hoặc công ty trong lĩnh vực Edtech là lợi thế. Sử dụng thành thạo powerpoint hoặc công cụ thiết kế như Google slides, Canva, Visme,... Khả năng giao tiếp và quản lý công việc tốt. Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 – 18.000.000 VNĐ/tháng

Cơ chế phụ cấp, phúc lợi:

Ăn trưa 25.000 VNĐ/ngày. Phụ cấp khấu hao thiết bị, phụ cấp gửi xe. Hỗ trợ tiền mặt 300.000 VNĐ/tháng dành cho các nhân sự sử dụng phương tiện công cộng. Quà tặng/tiền mặt dành riêng cho nhân sự (áp dụng cho cả nhân viên thử việc, Cộng tác viên/Thực tập sinh) mỗi dịp sự kiện đặc biệt (Lễ Tết, sinh nhật, kết hôn, sinh con). Team building 1 lần/năm vào mùa hè và hơn 20 sự kiện nội bộ trong năm như: Onsers Friday, Onsers Family Day, Year-end Party, Sinh nhật, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3, Ngày nam giới 6/4... Hỗ trợ tiền mặt 2.000.000 VNĐ/năm/nhân viên khi tham gia các hoạt động thể dục, thể thao. Khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Môi trường làm việc và cơ hội phát triển:

Được làm việc với các quản lý trực tiếp là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến. Làm việc hướng mục tiêu, được chủ động đề xuất các ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Tham gia các dự án đào tạo nhằm phát triển kỹ năng chuyên môn, quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL

