Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH CAMELIA BRAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm doanh thu của cửa hàng.

Theo dõi, phân tích, báo cáo số liệu đo lường và doanh số hàng ngày, tuần, tháng đưa ra các đề xuất cải thiện.

Phối hợp với đội Marketing để triển khai các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, sự kiện tại cửa hàng.

Quản lý tồn kho, đảm bảo hàng hóa luôn đầy đủ, cập nhật các mẫu mới theo kế hoạch kinh doanh.

Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng (tuyển dụng, hướng dẫn, đánh giá hiệu suất).

Xây dựng lịch làm việc linh hoạt để đảm bảo hiệu quả hoạt động của cửa hàng.

Đảm bảo quy trình vận hành cửa hàng đúng tiêu chuẩn, từ trưng bày sản phẩm, vệ sinh cửa hàng đến phục vụ khách hàng.

Đảm bảo khách hàng có trải nghiệm mua sắm tốt nhất tại cửa hàng.

Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng, đơn hàng và sản phẩm.

Thu thập phản hồi của khách hàng và đề xuất cải tiến.

Quản lý hàng hóa, kiểm soát thất thoát, hư hỏng, tồn kho.

Theo dõi và tối ưu các chi phí vận hành cửa hàng (điện, nước, nhân sự, chi phí khác…).

Chịu trách nhiệm quản lý, bảo trì, bảo dưỡng tất cả tài sản (đèn điện, máy tính, tủ, kệ, máy lạnh,…) của cửa hàng để đảm bảo vận hành và trải nghiệm tốt nhất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương trong ngành thời trang, làm đẹp;

Khả năng tư duy, lãnh đạo, lập kế hoạch;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường startup;

Có kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CAMELIA BRAND Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, công bằng, sáng tạo;

12 ngày phép năm;

Thưởng các ngày lễ, tết;

Thưởng lương tháng 13;

Nhân viên mua hàng với ưu đãi hấp dẫn.

Làm việc xoay ca:

Ca SA: 09h00 - 17h00

Ca CH: 14h00 - 22h00

Nghỉ 4 ngày không liền kề/1 tháng.

Sắp xếp làm việc tối thiểu 3 ca CH mỗi tuần.

633 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3;

71 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CAMELIA BRAND

