Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÒA BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÒA BÌNH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý và điều hành hoạt động của Pax Coffee.
Đảm bảo chất lượng dịch vụ và sản phẩm.
Tuyển dụng, đào tạo, sắp xếp ca, quản lý nhân viên.
Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh.
Quản lý tài chính và hàng hóa.
Đảm bảo an toàn và vệ sinh thực phẩm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về pha chế.
Có kinh nghiệm quản lý quán coffee trên 1 năm.
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân viên; Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề.
Trung thực, cẩn thận , thái độ nghiêm túc trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÒA BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận hấp dẫn.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÒA BÌNH
