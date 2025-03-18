Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÒA BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và điều hành hoạt động của Pax Coffee.

Đảm bảo chất lượng dịch vụ và sản phẩm.

Tuyển dụng, đào tạo, sắp xếp ca, quản lý nhân viên.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh.

Quản lý tài chính và hàng hóa.

Đảm bảo an toàn và vệ sinh thực phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức về pha chế.

Có kinh nghiệm quản lý quán coffee trên 1 năm.

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân viên; Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề.

Trung thực, cẩn thận , thái độ nghiêm túc trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÒA BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận hấp dẫn.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÒA BÌNH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÒA BÌNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.