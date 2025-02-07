Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

I. QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

1. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả theo từng SKU, từng nhóm hàng và theo từng phân khúc (Sứ mệnh của Sản phẩm) trình GĐ ngành hàng.

2. Xây dựng quy hoạch sản phẩm, phân khúc sản phẩm cho từng kênh, thị trường (vùng miền), đề xuất kế hoạch PTSP mới nhóm hàng phụ trách trình GĐ ngành hàng.

3. Chịu trách nhiệm danh mục phát triển sản phẩm phục vụ nhu cầu của thị trường/kênh hiện tại (PM 3,4).

4. Quản trị cấu trúc giá thành sản phẩm theo CBOM.

5. Chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ phát triển sản phẩm mới theo kế hoạch và đề xuất sự thay đổi tới GĐ ngành hàng.

6. Phối hợp tìm kiếm nguồn hàng, Nhà cung cấp đáp ứng yêu cầu cải tiến, phát triển sản phẩm mới.

II. MARKETING

7. Xây dựng các mục tiêu và ngân sách marketing cho nhóm hàng phụ trách trình Phó TGĐ/GĐ ngành hàng.

8. Giám sát triển khai kế hoạch Marketing nhóm hàng; Định kỳ đánh giá và đề xuất điều chỉnh (nếu có).

III. KINH DOANH