Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21, ngõ 4 Duy Tân, Cầu Giấy

- Quản lý và điều hành đội ngũ sales online, chăm sóc khách hàng

- Lập kế hoạch và triển khai chiến lược bán hàng: Xây dựng kế hoạch bán hàng, và chăm sóc khách hàng: chương trình, quà tặng, đo lường, tối ưu.

- Thiết lập quy trình tiếp nhận, xử lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

- Giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động

- Theo dõi các chỉ số bán hàng, chăm sóc khách hàng, đánh giá hiệu quả làm việc của từng nhân viên và toàn đội nhóm.

- Báo cáo kết quả định kỳ, phân tích dữ liệu để đưa ra các đề xuất cải tiến chiến lược bán hàng.

- Đào tạo và phát triển nhân viên

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sales, trong đó ít nhất 1 năm ở vị trí quản lý đội nhóm. (ưu tiên làm trong ngành thời trang)

- Kỹ năng phân tích dữ liệu, lập báo cáo và đề xuất

- Am hiểu về các kênh bán hàng online, hành vi mua sắm của khách hàng trên mạng xã hội.

Tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15.000.000 - 25.000.000 (Lương CB + Doanh số)

- Tham gia đầy đủ BHXH, Chế độ phúc lợi theo luật LĐ

- Teambuilding, nghỉ lễ-tết, thưởng…Theo quy định của Công ty.

- Ưu đãi khi mua hàng tại Công ty.

- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, năng động.

- Nhiều cơ hội thể hiện bản thân và thăng tiến cao trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam

