Tuyển Quản lý CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Quản lý

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 1

- 2, toà QCoop Building, số 150 Nguyễn Xí, phường 26., Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Xây dựng và quản lý nền tảng cộng đồng: xây kênh, vận hành kênh, đảm bảo tính hấp dẫn và cập nhật.
Xây dựng và quản lý nền tảng cộng đồng:
Tổ chức các sự kiện trực tuyến và offline để tăng cường tương tác giữa các thành viên.
Tổ chức các sự kiện
Phát triển nội dung: s
Tổ chức các sự kiện: Lên ý tưởng và tổ chức các sự kiện như Talk show với các chuyên gia, Hackathon, Lễ vinh danh, Sự kiện truyền cảm hứng, quản lý toàn bộ quá trình tổ chức, từ khâu lên kế hoạch đến thực hiện và đánh giá.
Tổ chức các sự kiện:
Hỗ trợ sinh viên: tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong việc xây dựng sự nghiệp, kết nối sinh viên với các doanh nghiệp, cơ hội việc làm và thực tập; tổ chức các hoạt động mentoring và coaching.
Hỗ trợ sinh viên: t
Phát triển cộng đồng alumni: xây dựng và duy trì mối quan hệ với cựu sinh viên; tổ chức các hoạt động kết nối cựu sinh viên với sinh viên hiện tại.
Phát triển cộng đồng alumni:

Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông, marketing hoặc phát triển cộng đồng trong lĩnh vực Edtech.

• Thu nhập cạnh tranh, theo năng lực.
CƠ HỘI:
Trực tiếp quản trị chuyên môn và nhân sự thông qua việc triển khai các dự án mới.
Được coaching và ứng dụng tư duy quản trị trong quá trình triển khai công việc.
Học hỏi từ đội ngũ mentors dày dặn kinh nghiệm, với hơn 15 năm trong lĩnh vực Edtech.
Cơ hội thăng tiến, đảm nhận những trọng trách lớn trong tổ chức.
THÁCH THỨC:
Làm chủ việc quản trị vận hành một mảng chuyên môn trong vòng từ 4 - 6 tuần.
Hướng mục tiêu, triển khai và khép vòng nhanh các dự án trong 3-6 tháng.
Tham gia giải quyết các bài toán về chiến lược công ty theo xu thế và thách thức của thị trường từng thời điểm.
CÁC CƠ CHẾ, PHÚC LỢI KHÁC:
Ăn trưa 25.000 VNĐ/ngày.
Phụ cấp khấu hao thiết bị, phụ cấp gửi xe.
Hỗ trợ tiền mặt 300.000 VNĐ/tháng dành cho các nhân sự sử dụng phương tiện công cộng.
Quà tặng/tiền mặt dành riêng cho nhân sự (áp dụng cho cả nhân viên thử việc, Cộng tác viên/Thực tập sinh) mỗi dịp sự kiện đặc biệt (Lễ Tết, sinh nhật, kết hôn, sinh con).
Team building 1 lần/năm vào mùa hè và hơn 20 sự kiện nội bộ trong năm như: Onsers Friday, Onsers Family Day, Year-end Party, Sinh nhật, Trung thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3, Ngày nam giới 6/4...
Hỗ trợ tiền mặt 2.000.000 VNĐ/năm/nhân viên khi tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.
Khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa 17T4 Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

