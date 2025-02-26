Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ PHỤ TÙNG Ô TÔ REGAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12,000,000 – 25,000,000 + % Hoa hồng doanh số bán hàng • Thưởng lương tháng 13. • Môi trường thân thiện, hòa đồng • Huởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, HĐLĐ, ngày phép và các chế độ khác theo quy định của nhà nước., Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc

• Quản lý, xây dựng kênh TM điện tử (Lazada, Tiktok, Shopee,...)

• Lên kế hoạch kinh doanh, phân tích thị trường, cập nhật giá, tồn kho các sản phẩm

• Phối hợp với các bộ phận có liên quan trong việc xử lý phát sinh đơn hàng: giao nhận, kĩ thuật, bảo hành, kế toán, kinh doanh ...

• Tối ưu hóa các Store trên các kênh Thương Mại Điện Tử (Đáp ứng độ nhận diện thương hiệu, thu thập đánh giá của khách hàng để cải thiện sản phẩm, dịch vụ)

• Theo dõi và xử lý các yêu cầu, khiếu nại từ khách hàng trên sàn.

• Lập báo cáo tuần/ tháng về tình hình kinh doanh, tỷ lệ chuyển đổi và hiệu quả hoạt động.

• Đề xuất các giải pháp cải thiện hoạt động bán hàng trên sàn.

• Quản lý và tối ưu chiến dịch quảng cáo trên sàn (Nếu có).

• Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học (Chuyên ngành Marketing, PR truyền thông, CNTT) hoặc liên quan.

• Độ tuổi: Từ sinh năm 2000-1987

• Tiếng Anh lưu loát

• Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm làm về sàn TMĐT

• Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực về xe hơi, đồ giã ngoại

• Kỹ năng phân tích dữ liệu, phân tích gian hàng và giải quyết vấn đề tốt.

• Sử dụng phần mềm Photoshop/Canva, Capcut (Mức cơ bản).

• Có kinh nghiệm đăng ký và quản lý Shop Mall.

• Am hiểu về hệ thống quản trị nội dung MXH.

• Kỹ năng làm việc nhóm, cẩn thận, tỉ mỉ và tập trung vào mục tiêu.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ PHỤ TÙNG Ô TÔ REGAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: Từ 12 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ PHỤ TÙNG Ô TÔ REGAL

