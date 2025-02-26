Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ PHỤ TÙNG Ô TÔ REGAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ PHỤ TÙNG Ô TÔ REGAL
- Hồ Chí Minh: 12,000,000 – 25,000,000 + % Hoa hồng doanh số bán hàng • Thưởng lương tháng 13. • Môi trường thân thiện, hòa đồng • Huởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, HĐLĐ, ngày phép và các chế độ khác theo quy định của nhà nước., Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
• Quản lý, xây dựng kênh TM điện tử (Lazada, Tiktok, Shopee,...)
• Lên kế hoạch kinh doanh, phân tích thị trường, cập nhật giá, tồn kho các sản phẩm
• Phối hợp với các bộ phận có liên quan trong việc xử lý phát sinh đơn hàng: giao nhận, kĩ thuật, bảo hành, kế toán, kinh doanh ...
• Tối ưu hóa các Store trên các kênh Thương Mại Điện Tử (Đáp ứng độ nhận diện thương hiệu, thu thập đánh giá của khách hàng để cải thiện sản phẩm, dịch vụ)
• Theo dõi và xử lý các yêu cầu, khiếu nại từ khách hàng trên sàn.
• Lập báo cáo tuần/ tháng về tình hình kinh doanh, tỷ lệ chuyển đổi và hiệu quả hoạt động.
• Đề xuất các giải pháp cải thiện hoạt động bán hàng trên sàn.
• Quản lý và tối ưu chiến dịch quảng cáo trên sàn (Nếu có).
• Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Độ tuổi: Từ sinh năm 2000-1987
• Tiếng Anh lưu loát
• Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm làm về sàn TMĐT
• Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực về xe hơi, đồ giã ngoại
• Kỹ năng phân tích dữ liệu, phân tích gian hàng và giải quyết vấn đề tốt.
• Sử dụng phần mềm Photoshop/Canva, Capcut (Mức cơ bản).
• Có kinh nghiệm đăng ký và quản lý Shop Mall.
• Am hiểu về hệ thống quản trị nội dung MXH.
• Kỹ năng làm việc nhóm, cẩn thận, tỉ mỉ và tập trung vào mục tiêu.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ PHỤ TÙNG Ô TÔ REGAL Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Từ 12 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ PHỤ TÙNG Ô TÔ REGAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
