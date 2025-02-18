Tuyển Sales Manager Công Ty TNHH KSMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Sales Manager Công Ty TNHH KSMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH KSMC
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty TNHH KSMC

Sales Manager

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Manager Tại Công Ty TNHH KSMC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

KSMC là công ty hàng đầu về lĩnh vực sau :
+ AUTOMATION, IoT, SMART FACTORY 4.0 CHO CÔNG NGHIỆP
+ LỌC VÀ CÔNG NGHỆ LỌC HOÁ CHẤT, DẦU , KHÍ VÀ NƯỚC SIÊU SẠCH CHO CÔNG NGHIỆP
+ CHỐNG RỈ VÀ CHỐNG ẨM BẢO VỀ SẢN PHẨM KHÔNG RỈ NHIỀU NĂM.
+ MÁY HÀN THIỂC, LASER VÀ CÔNG NGHỆ HÀN CHO NGÀNH ĐIỆN TỬ VÀ CƠ KHÍ
KSMC là đại diện, hỗ trợ kỹ thuật và aftersales service cho nhiều công ty nhật tại Việt Nam: HAKKO,PANASONIC JAPAN, JNC JAPAN, THM JAPAN, RCK JAPAN …ect
KSMC có trụ sở chính tại Hà Nội và Chi nhánh ở Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Để phục vụ kế hoạch phát triển và mở rộng thị trường Việt Nam. Chúng tôi cần tuyển dụng nhân sự bán hàng cho 3 khu vực thị trường là: Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng
Asisstant Sales Manager
Nội dung công việc:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH KSMC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH KSMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH KSMC

Công Ty TNHH KSMC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-sales-manager-thu-nhap-thuong-luong-tai-ha-noi-job311188
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm HAHA Group
Tuyển Sales Manager HAHA Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
HAHA Group
Hạn nộp: 19/09/2025
Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Hạn nộp: 04/10/2025
Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV Du Lịch Hội An Express
Tuyển Sales Manager Công ty TNHH TM DV Du Lịch Hội An Express làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH TM DV Du Lịch Hội An Express
Hạn nộp: 14/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Sales Manager DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 10/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mitsubishi Electric Vietnam Co. Ltd.
Tuyển Sales Manager Mitsubishi Electric Vietnam Co. Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Mitsubishi Electric Vietnam Co. Ltd.
Hạn nộp: 14/08/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Amata City Long Thanh Joint Stock Company
Tuyển Sales Manager Amata City Long Thanh Joint Stock Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Amata City Long Thanh Joint Stock Company
Hạn nộp: 04/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mathnasium Việt Nam
Tuyển Sales Manager Mathnasium Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Mathnasium Việt Nam
Hạn nộp: 05/09/2025
Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company
Tuyển Sales Manager VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company
Hạn nộp: 05/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vung Ang II Thermal Power LLC
Tuyển Sales Manager Vung Ang II Thermal Power LLC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vung Ang II Thermal Power LLC
Hạn nộp: 29/08/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Tuyển Sales Manager Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Còn 37 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 38 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Amway Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Amway Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 11/10/2025
Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Còn 99 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Torrecid Vietnam Co; Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Torrecid Vietnam Co; Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Torrecid Vietnam Co; Ltd
Hạn nộp: 18/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Hạn nộp: 17/10/2025
Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm HAHA Group
Tuyển Sales Manager HAHA Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
HAHA Group
Hạn nộp: 19/09/2025
Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Hạn nộp: 04/10/2025
Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV Du Lịch Hội An Express
Tuyển Sales Manager Công ty TNHH TM DV Du Lịch Hội An Express làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH TM DV Du Lịch Hội An Express
Hạn nộp: 14/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Sales Manager DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 10/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mitsubishi Electric Vietnam Co. Ltd.
Tuyển Sales Manager Mitsubishi Electric Vietnam Co. Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Mitsubishi Electric Vietnam Co. Ltd.
Hạn nộp: 14/08/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Amata City Long Thanh Joint Stock Company
Tuyển Sales Manager Amata City Long Thanh Joint Stock Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Amata City Long Thanh Joint Stock Company
Hạn nộp: 04/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mathnasium Việt Nam
Tuyển Sales Manager Mathnasium Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Mathnasium Việt Nam
Hạn nộp: 05/09/2025
Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company
Tuyển Sales Manager VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company
Hạn nộp: 05/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vung Ang II Thermal Power LLC
Tuyển Sales Manager Vung Ang II Thermal Power LLC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vung Ang II Thermal Power LLC
Hạn nộp: 29/08/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Tuyển Sales Manager Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sales Manager Trade Intelligence làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trade Intelligence
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sales Manager CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ JA & PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ JA & PARTNERS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH THYGESEN VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THYGESEN VIETNAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Sales Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TIN HỌC VIG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TIN HỌC VIG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Sales Manager Công ty TNHH Integro Technologies (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Integro Technologies (Việt Nam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager Công ty TNHH OCean Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH OCean Capital
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sales Manager Abbott làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Abbott
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh VinFast - Thành Viên Của Vingroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 2,500 USD Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh VinFast - Thành Viên Của Vingroup
1,200 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager Knauf Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Knauf Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager Công Ty TNHH VDP Logistics VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH VDP Logistics VINA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager Page Group Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Page Group Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,000 USD Navigos Search
1,500 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager Garmin Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Garmin Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop
1,000 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager Panhou Retreat & Whale Island Resort làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Panhou Retreat & Whale Island Resort
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager MGH Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận MGH Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager Panhou Retreat & Whale Island Resort làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Panhou Retreat & Whale Island Resort
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager Tcpvn Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tcpvn Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager Công Ty TNHH Actsone Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Actsone Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager Abbott làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Abbott
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager Công Ty TNHH HYUNDAI Glovis Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH HYUNDAI Glovis Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager Công ty TNHH MVC & CO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH MVC & CO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager DHL Global Forwarding (Vietnam) Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận DHL Global Forwarding (Vietnam) Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ JA & PARTNERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18000 - 30000 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ JA & PARTNERS
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager Công ty Cổ phần LitGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần LitGroup
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sales Manager Cleverly Accounting làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 500 USD Cleverly Accounting
Trên 500 USD Chưa có kinh nghiệm