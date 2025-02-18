Tuyển Sales Manager Công Ty TNHH KSMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

KSMC là công ty hàng đầu về lĩnh vực sau :

+ AUTOMATION, IoT, SMART FACTORY 4.0 CHO CÔNG NGHIỆP

+ LỌC VÀ CÔNG NGHỆ LỌC HOÁ CHẤT, DẦU , KHÍ VÀ NƯỚC SIÊU SẠCH CHO CÔNG NGHIỆP

+ CHỐNG RỈ VÀ CHỐNG ẨM BẢO VỀ SẢN PHẨM KHÔNG RỈ NHIỀU NĂM.

+ MÁY HÀN THIỂC, LASER VÀ CÔNG NGHỆ HÀN CHO NGÀNH ĐIỆN TỬ VÀ CƠ KHÍ

KSMC là đại diện, hỗ trợ kỹ thuật và aftersales service cho nhiều công ty nhật tại Việt Nam: HAKKO,PANASONIC JAPAN, JNC JAPAN, THM JAPAN, RCK JAPAN …ect

KSMC có trụ sở chính tại Hà Nội và Chi nhánh ở Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Để phục vụ kế hoạch phát triển và mở rộng thị trường Việt Nam. Chúng tôi cần tuyển dụng nhân sự bán hàng cho 3 khu vực thị trường là: Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng

Asisstant Sales Manager

Nội dung công việc: