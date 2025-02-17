Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH Truyền Thông Live Channel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 10, 1196 đường 3/2, P8, Q11

Mô Tả Công Việc

1️⃣ Mô tả công việc

Là một Account Manager, bạn sẽ đóng vai trò quản lý và vận hành dự án cho khách hàng, chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ quy trình từ lập kế hoạch, triển khai đến đánh giá hiệu quả. Vị trí này yêu cầu sự nhạy bén trong thương mại điện tử, marketing số và quản lý khách hàng, đồng thời có khả năng phối hợp với các phòng ban để tối ưu chiến lược kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

2️⃣ Yêu cầu công việc

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp

• Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên đã làm việc tại agency hoặc làm việc tại các sàn thương mại điện tử SP hoặc TTS

• Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Account Management

• Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch chiến lược và vận hành dự án

• Kinh nghiệm quản lý khách hàng: Có kỹ năng giao tiếp, thương lượng, xử lý vấn đề với khách hàng

• Khả năng làm việc đa nhiệm: Biết cách tổ chức công việc, giám sát nhiều dự án cùng lúc.

3️⃣ Quyền lợi & Chính sách đãi ngộ

Quyền lợi & Chính sách đãi ngộ

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin