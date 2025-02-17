Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH Truyền Thông Live Channel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH Truyền Thông Live Channel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Truyền Thông Live Channel
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công Ty TNHH Truyền Thông Live Channel

Sales Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Live Channel

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 10, 1196 đường 3/2, P8, Q11

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

1️⃣ Mô tả công việc
Là một Account Manager, bạn sẽ đóng vai trò quản lý và vận hành dự án cho khách hàng, chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ quy trình từ lập kế hoạch, triển khai đến đánh giá hiệu quả. Vị trí này yêu cầu sự nhạy bén trong thương mại điện tử, marketing số và quản lý khách hàng, đồng thời có khả năng phối hợp với các phòng ban để tối ưu chiến lược kinh doanh.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2️⃣ Yêu cầu công việc
Yêu cầu công việc
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp
• Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên đã làm việc tại agency hoặc làm việc tại các sàn thương mại điện tử SP hoặc TTS
• Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Account Management
• Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch chiến lược và vận hành dự án
• Kinh nghiệm quản lý khách hàng: Có kỹ năng giao tiếp, thương lượng, xử lý vấn đề với khách hàng
• Khả năng làm việc đa nhiệm: Biết cách tổ chức công việc, giám sát nhiều dự án cùng lúc.
3️⃣ Quyền lợi & Chính sách đãi ngộ

Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Live Channel Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Live Channel

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Truyền Thông Live Channel

Công Ty TNHH Truyền Thông Live Channel

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1196 đường 3/2, P8, Q11

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

