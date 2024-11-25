Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ ĐOM ĐÓM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ngõ 1 ngách 26 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý kênh tiktok và phát triển nội dung trên kênh có sẵn.

Chỉnh sửa, dựng video Tiktok và Youtube (3-10 phút)

Đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm.

Hợp tác với các bộ phận để sản xuất video.

Cùng với team đưa ra ý tưởng sáng tạo về nội dung video.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ tuổi từ 20-27, có từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Các bạn sinh viên, mới ra trường hoặc có kinh nghiệm tương đương sẵn sàng học hỏi.

SỬ DỤNG TỐT CÁC PHẦN MỀM PREMIERE, CAP CUT, Animation ... và các phần mềm liên quan.

Chăm chỉ update kiến thức, sẵn sàng học hỏi

Chăm chỉ nhiệt tình, có trách nhiệm và khả năng teamwork.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ ĐOM ĐÓM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản 8 – 12 Triệu (deal, tùy vào năng lực) + ăn trưa (full-time) + thưởng lễ/tết.

Tham gia BHXH, BHYT theo quy định

Tham gia các hoạt động teambuilding hàng năm & party hàng tháng.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp, tự do sáng tạo.

Môi trường làm việc năng động.

Các hoạt động xây dựng đội nhóm và sự kiện thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ ĐOM ĐÓM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin