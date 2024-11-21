Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN G-SUN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN G-SUN GROUP
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh Digital Marketing ( Website, Facebook, shopee...)
- Thiết kế các ấn phẩm in ( tờ rơi, brochure, poster, bandroll,...)
- Chụp ảnh sản phẩm - retouch hình ảnh thời trang.
- Thiết kế các sản phẩm sử dụng trong ngày lễ, sự kiện ( backdrop, giấy mời, standee, bảng biển ,....)
- Thực hiện các công việc sáng tạo khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Gửi kèm một số sản phẩm bạn thiết kế tại bản ứng tuyển
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN G-SUN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
– Mức lương 10.000.000-12.000.000
– Thời gian làm việc: Giờ hành chính (8h30 – 17h30, Nghỉ trưa 1 tiếng) từ Thứ 2 đến sáng thứ 7.
– Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
– Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, hòa đồng
– Chế độ nghỉ phép, nghỉ Lễ, Tết, Thưởng lễ, tết theo quy định
– Thời gian làm việc: Giờ hành chính (8h30 – 17h30, Nghỉ trưa 1 tiếng) từ Thứ 2 đến sáng thứ 7.
– Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
– Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, hòa đồng
– Chế độ nghỉ phép, nghỉ Lễ, Tết, Thưởng lễ, tết theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN G-SUN GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI