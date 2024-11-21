Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN G-SUN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh Digital Marketing ( Website, Facebook, shopee...)

- Thiết kế các ấn phẩm in ( tờ rơi, brochure, poster, bandroll,...)

- Chụp ảnh sản phẩm - retouch hình ảnh thời trang.

- Thiết kế các sản phẩm sử dụng trong ngày lễ, sự kiện ( backdrop, giấy mời, standee, bảng biển ,....)

- Thực hiện các công việc sáng tạo khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Gửi kèm một số sản phẩm bạn thiết kế tại bản ứng tuyển

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN G-SUN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương 10.000.000-12.000.000

– Thời gian làm việc: Giờ hành chính (8h30 – 17h30, Nghỉ trưa 1 tiếng) từ Thứ 2 đến sáng thứ 7.

– Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

– Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, hòa đồng

– Chế độ nghỉ phép, nghỉ Lễ, Tết, Thưởng lễ, tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN G-SUN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin