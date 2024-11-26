Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 76 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thiết kế các hình ảnh/ấn phẩm truyền thông, marketing (poster, banner, screenshot, tờ rơi, POSM...) trên các kênh online, offline và các nền tảng khác nhau theo yêu cầu;

Thiết kể layout website, bộ nhận diện thương hiệu: catalogue, standee, brochure, banner, poster... của công ty;

Phối hợp cùng bộ phận marketing và các bộ phận khác nhằm triển khai các chương trình quảng bá, chiến dịch của công ty

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm thiết kế đồ hoạ tối thiểu 1 năm

Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế Adobe Illustrator, Photoshop, Figma,..

Biết thiết kế layout website là một lợi thế tăng lương nhanh chóng

Có trách nhiệm trong công việc

Có laptop cá nhân

Gửi CV kèm theo sản phẩm đã làm

Tại Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản : 8.000.000 vnđ - 10.000.000 vnđ + Thưởng

Tổng thu nhập : Lên tới 12.000.000 vnđ

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Uống cafe pha máy miễn phí hàng ngày ( Có Barista pha ).

Nghỉ các ngày lễ theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect

