Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 76 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thiết kế các hình ảnh/ấn phẩm truyền thông, marketing (poster, banner, screenshot, tờ rơi, POSM...) trên các kênh online, offline và các nền tảng khác nhau theo yêu cầu;
Thiết kể layout website, bộ nhận diện thương hiệu: catalogue, standee, brochure, banner, poster... của công ty;
Phối hợp cùng bộ phận marketing và các bộ phận khác nhằm triển khai các chương trình quảng bá, chiến dịch của công ty
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm thiết kế đồ hoạ tối thiểu 1 năm
Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế Adobe Illustrator, Photoshop, Figma,..
Biết thiết kế layout website là một lợi thế tăng lương nhanh chóng
Có trách nhiệm trong công việc
Có laptop cá nhân
Gửi CV kèm theo sản phẩm đã làm
Tại Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản : 8.000.000 vnđ - 10.000.000 vnđ + Thưởng
Tổng thu nhập : Lên tới 12.000.000 vnđ
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Uống cafe pha máy miễn phí hàng ngày ( Có Barista pha ).
Nghỉ các ngày lễ theo quy định nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
