Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect

Graphic Design/Illustration/Animation

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 76 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thiết kế các hình ảnh/ấn phẩm truyền thông, marketing (poster, banner, screenshot, tờ rơi, POSM...) trên các kênh online, offline và các nền tảng khác nhau theo yêu cầu;
Thiết kể layout website, bộ nhận diện thương hiệu: catalogue, standee, brochure, banner, poster... của công ty;
Phối hợp cùng bộ phận marketing và các bộ phận khác nhằm triển khai các chương trình quảng bá, chiến dịch của công ty

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm thiết kế đồ hoạ tối thiểu 1 năm
Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế Adobe Illustrator, Photoshop, Figma,..
Biết thiết kế layout website là một lợi thế tăng lương nhanh chóng
Có trách nhiệm trong công việc
Có laptop cá nhân
Gửi CV kèm theo sản phẩm đã làm

Tại Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản : 8.000.000 vnđ - 10.000.000 vnđ + Thưởng
Tổng thu nhập : Lên tới 12.000.000 vnđ
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Uống cafe pha máy miễn phí hàng ngày ( Có Barista pha ).
Nghỉ các ngày lễ theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect

Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 150 Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-designer-thu-nhap-8-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job257227
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Taj Việt Nam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Taj Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Taj Việt Nam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Boyd Vietnam Company Limited.,
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Boyd Vietnam Company Limited., làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Boyd Vietnam Company Limited.,
Hạn nộp: 12/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd
Hạn nộp: 05/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Grant Thornton (Vietnam) Limited
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Grant Thornton (Vietnam) Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Grant Thornton (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Innorix Vietnam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Innorix Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Innorix Vietnam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YIC ONE
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH YIC ONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YIC ONE
Hạn nộp: 25/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 19 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Hạn nộp: 25/09/2025
Bình Dương Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 23/09/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Hà Nội Thái Bình Ninh Bình Đồng Nai Còn 6 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM
Tuyển Nhân viên R&D HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VTTECH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH VTTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH VTTECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Taj Việt Nam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Taj Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Taj Việt Nam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Boyd Vietnam Company Limited.,
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Boyd Vietnam Company Limited., làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Boyd Vietnam Company Limited.,
Hạn nộp: 12/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd
Hạn nộp: 05/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Grant Thornton (Vietnam) Limited
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Grant Thornton (Vietnam) Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Grant Thornton (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Innorix Vietnam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Innorix Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Innorix Vietnam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YIC ONE
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH YIC ONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YIC ONE
Hạn nộp: 25/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Taj Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Taj Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm