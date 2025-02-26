Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE 5T làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Mê Linh Plaza Hà Đông, Hà Cầu, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Mô tả công việc:

Phối hợp với bộ phận biên tập lên ý tưởng thiết kế Ảnh và Video marketing

Thiết kế ảnh cho từng chiến dịch truyền thông

Quay, dựng clip, xử lý video, xử lý hình ảnh theo chiến lược marketing của dịch vụ;

Sản xuất và chỉnh sửa nội dung ảnh, video cho facebook ads và website của công ty.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Sử dụng tốt các công cụ, phần mềm Pts, AI, Pr, Ae, Cap Cut pro,...

Có khả năng tư duy và sáng tạo tốt

Nhanh nhạy nắm bắt các xu hướng xã hội, văn hóa, giải trí thịnh hành.

Hòa đồng, nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE 5T Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền Lợi

LC: 15 Triệu + Thưởng + % Doanh số. Tăng lương tùy theo năng lực, hiệu quả làm việc; cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Được đề xuất tăng lương định kỳ hoặc khi hoàn thành tốt công việc.

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Được tham gia các hoạt động, chương trình, teambuilding, du lịch hàng năm do Công ty tổ chức và các chế độ hấp dẫn khác.

Địa chỉ: Tầng 3, Mê Linh Plaza Hà Đông, Hà Cầu, Hà Nội

Địa chỉ:

Plaza Hà Đông, Hà Cầu, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE 5T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.