Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NANO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NANO GROUP
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NANO GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 3

- 5, Đường số 2, KDC Đồng Phượng, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng, viết kịch bản cho các nội dung trên các nền tảng social media (Facebook, TikTok, YouTube,...).
Tham gia diễn xuất trong các video marketing của doanh nghiệp.
Hỗ trợ quay dựng video, đề xuất ý tưởng sáng tạo nhằm tăng tính thu hút và tầm ảnh hưởng.
Tham gia các hoạt động Marketing theo chỉ đạo từ cấp trên
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hiệu quả các hoạt động Marketing.
Nghiên cứu xu hướng nội dung, đề xuất ý tưởng đột phá nhằm thu hút người xem.
Viết kịch bản cho các chiến dịch truyền thông, viral marketing.
Tham gia brainstorm để phát triển định hướng nội dung.
Phối hợp với team sản xuất để đảm bảo tiến độ công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ
Độ tuổi: 20 - 25
Kỹ năng cần có:
Cập nhật xu hướng nhanh chóng, linh hoạt.
Sáng tạo, tư duy đột phá trong cách viết và sản xuất nội dung.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt, có tinh thần hợp tác cao.
Kỹ năng viết tốt, có khả năng truyền tải nội dung hấp dẫn và lôi cuốn.
Có khả năng nắm bắt xu hướng và phát triển nội dung mới lạ.
Đam mê Marketing và truyền thông.
Biết sử dụng các công cụ hỗ trợ chỉnh sửa video là một lợi thế.
Đối với thực tập sinh: Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường, yêu thích viết kịch bản và sản xuất nội dung.
Đối với thực tập sinh:

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NANO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thực tập sinh: Hỗ trợ phụ cấp tùy theo năng lực và đóng góp.
Thực tập sinh
Môi trường làm việc sáng tạo, năng động, trẻ trung.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực Marketing.
Được đào tạo, hỗ trợ phát triển kỹ năng chuyên môn.
Thời gian làm việc: Full-time (có linh hoạt cho thực tập sinh)
Full-time

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NANO GROUP

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 3- 5, đường số 2, KDC Đồng Phương, P. Đông Hưng Thuận, quận 12, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

