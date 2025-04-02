Tuyển Thực tập sinh Cong ty TNHH VBP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Cong ty TNHH VBP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Cong ty TNHH VBP
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Cong ty TNHH VBP

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Cong ty TNHH VBP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thiên Sơn Building, Số 5 Nguyễn Gia Thiều, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các thủ tục liên quan đến giấy phép như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy thành lập VPDD, Visa, EWP,vv

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Luật, Đại học có Khoa/ Chuyên ngành Luật
Tác phong nhanh nhẹn, thái độ lịch sự
Tư duy logic, ham học hỏi
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, có khả năng làm việc và nghiên cứu độc lập, có kỹ năng làm việc nhóm

Tại Cong ty TNHH VBP Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong một môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, nơi con người luôn được coi là yếu tố trung tâm.
Được đào tạo các kỹ năng mềm, kỹ năng xử lý công việc cũng như tham gia các khóa đào tạo ngoài công ty.
Trang bị được 1 kiến thức vững vàng về quản trị doanh nghiệp (kế toán, thuế, kinh tế, pháp luật, nhân sự, v.v...) tại Việt Nam. Đặc biệt làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản có ý thức tuân thủ (compliance) cao giúp bạn tiếp cận được nhiều vấn đề cũng như học cách giải quyết đúng luật, đúng bản chất của vấn đề.
Được tiếp xúc với những người quản lý doanh nghiệp Nhật Bản, giúp bạn có tầm nhìn bao quát về hoạt động của doanh nghiệp cũng như các khó khăn một doanh nghiệp có thể gặp phải.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cong ty TNHH VBP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Cong ty TNHH VBP

Cong ty TNHH VBP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 30, tầng 3, tòa nhà Thành Đông, số 132 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

