Tuyển Tiếng Trung Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chọn lọc các tựa sách tiềm năng phù hợp định hướng khai thác của công ty

Tìm kiếm contact liên hệ bản quyền mới

Liên lạc với đối tác để xác nhận còn bản quyền tại Việt Nam, xin bản mẫu đọc thử

Tìm kiếm và nhập thông tin liên quan về tác giả, tác phẩm tiềm năng.

Đọc, nghiên cứu và đánh giá nội dung và tính khả thi của sản phẩm mới

Đề xuất mua bản quyền hoặc hướng triển khai sản phẩm với trưởng phòng và Ban giám đốc

Tham khảo và tổng hợp ý kiến của các phòng/ban liên quan sau khi đánh giá sản phẩm

Theo dõi và cập nhật thông tin sách mới xuất bản và chuẩn bị xuất bản hàng tuần

Tìm kiếm và thu thập số liệu, thông tin thị trường xuất bản thế giới từ nhiều nguồn

Tìm kiếm và thu thập thông tin thị trường trong nước, nghiên cứu chiến lược và sản phẩm mới của các đối thủ cạnh tranh hàng tháng

Lập báo cáo thị trường quốc tế hằng quý gửi Trưởng phòng và Ban giám đốc

Trình bày báo cáo thị trường để lấy ý kiến, phản hồi nội bộ phòng ban

Đề xuất mức giá mua bản quyền phù hợp với từng tựa sách

Liên hệ mua bản quyền sách mới với mức đề xuất đã được phê duyệt.

Đàm phán, điều chỉnh và theo dõi tiến trình mua bản quyền

Hỗ trợ việc liên hệ và thực hiện mua bản quyền sách theo quy định của công ty.