Tuyển Tiếng Trung Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Tiếng Trung Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books

Tiếng Trung

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Chọn lọc các tựa sách tiềm năng phù hợp định hướng khai thác của công ty
Tìm kiếm contact liên hệ bản quyền mới
Liên lạc với đối tác để xác nhận còn bản quyền tại Việt Nam, xin bản mẫu đọc thử
Tìm kiếm và nhập thông tin liên quan về tác giả, tác phẩm tiềm năng.
Đọc, nghiên cứu và đánh giá nội dung và tính khả thi của sản phẩm mới
Đề xuất mua bản quyền hoặc hướng triển khai sản phẩm với trưởng phòng và Ban giám đốc
Tham khảo và tổng hợp ý kiến của các phòng/ban liên quan sau khi đánh giá sản phẩm
Theo dõi và cập nhật thông tin sách mới xuất bản và chuẩn bị xuất bản hàng tuần
Tìm kiếm và thu thập số liệu, thông tin thị trường xuất bản thế giới từ nhiều nguồn
Tìm kiếm và thu thập thông tin thị trường trong nước, nghiên cứu chiến lược và sản phẩm mới của các đối thủ cạnh tranh hàng tháng
Lập báo cáo thị trường quốc tế hằng quý gửi Trưởng phòng và Ban giám đốc
Trình bày báo cáo thị trường để lấy ý kiến, phản hồi nội bộ phòng ban
Đề xuất mức giá mua bản quyền phù hợp với từng tựa sách
Liên hệ mua bản quyền sách mới với mức đề xuất đã được phê duyệt.
Đàm phán, điều chỉnh và theo dõi tiến trình mua bản quyền
Hỗ trợ việc liên hệ và thực hiện mua bản quyền sách theo quy định của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo kỹ năng đàm phán và các insight độc đáo về sách, thị trường sách.
Có cơ hội tiếp xúc, trao đổi với các tác giả lớn và đối tác xuất bản nổi tiếng thế giới.
Mức lương hấp dẫn, có khoản thưởng bản quyền sách hay được tái bản
Được đóng BHXH theo quy định nhà nước
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng tháng lương thứ 13.
Môi trường làm việc ngành sách chuyên nghiệp, văn minh
Review lương 1 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books

Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: nhà 20H2 ngõ 6 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tieng-trung-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job353409
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Hải Phòng Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED
Tuyển Tiếng Trung AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty J&T Express (Việt Nam)
Tuyển Tiếng Trung Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu
Cty J&T Express (Việt Nam)
Hạn nộp: 15/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 13/09/2025
Tây Ninh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Hải Phòng Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED
Tuyển Tiếng Trung AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty J&T Express (Việt Nam)
Tuyển Tiếng Trung Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu
Cty J&T Express (Việt Nam)
Hạn nộp: 15/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 13/09/2025
Tây Ninh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM DI GI WIN VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ELATION VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Trung AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm