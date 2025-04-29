Tuyển Tiếng Trung Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books
- Hà Nội: Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận
Chọn lọc các tựa sách tiềm năng phù hợp định hướng khai thác của công ty
Tìm kiếm contact liên hệ bản quyền mới
Liên lạc với đối tác để xác nhận còn bản quyền tại Việt Nam, xin bản mẫu đọc thử
Tìm kiếm và nhập thông tin liên quan về tác giả, tác phẩm tiềm năng.
Đọc, nghiên cứu và đánh giá nội dung và tính khả thi của sản phẩm mới
Đề xuất mua bản quyền hoặc hướng triển khai sản phẩm với trưởng phòng và Ban giám đốc
Tham khảo và tổng hợp ý kiến của các phòng/ban liên quan sau khi đánh giá sản phẩm
Theo dõi và cập nhật thông tin sách mới xuất bản và chuẩn bị xuất bản hàng tuần
Tìm kiếm và thu thập số liệu, thông tin thị trường xuất bản thế giới từ nhiều nguồn
Tìm kiếm và thu thập thông tin thị trường trong nước, nghiên cứu chiến lược và sản phẩm mới của các đối thủ cạnh tranh hàng tháng
Lập báo cáo thị trường quốc tế hằng quý gửi Trưởng phòng và Ban giám đốc
Trình bày báo cáo thị trường để lấy ý kiến, phản hồi nội bộ phòng ban
Đề xuất mức giá mua bản quyền phù hợp với từng tựa sách
Liên hệ mua bản quyền sách mới với mức đề xuất đã được phê duyệt.
Đàm phán, điều chỉnh và theo dõi tiến trình mua bản quyền
Hỗ trợ việc liên hệ và thực hiện mua bản quyền sách theo quy định của công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội tiếp xúc, trao đổi với các tác giả lớn và đối tác xuất bản nổi tiếng thế giới.
Mức lương hấp dẫn, có khoản thưởng bản quyền sách hay được tái bản
Được đóng BHXH theo quy định nhà nước
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng tháng lương thứ 13.
Môi trường làm việc ngành sách chuyên nghiệp, văn minh
Review lương 1 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books
