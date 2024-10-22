Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 26 tòa nhà CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Xây dựng, sắp xếp hành trình, lịch trình công việc cho Lãnh đạo, lên kế hoạch các cuộc họp, sự kiện, chương trình cho lãnh đạo trong tuần, trong tháng

- Theo dõi tiến độ thực hiện các hạng mục công việc của lãnh đạo, của đội nhóm/dự án lãnh đạo phụ trách, xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự

- Hoàn thành các dự án do Lãnh đạo phân công theo đúng tiến độ

- Bao quát và hỗ trợ toàn bộ công việc Kinh doanh của Lãnh đạo, bao gồm:

+ Tuyển dụng, quản lý Nhân sự;

+ Đào tạo Nhân sự;

+ Bán hàng;

+ Tổng hợp, báo cáo;

+ Hỗ trợ Khách hàng và Sales

- Tham gia đón tiếp khách hàng, đối tác của lãnh đạo

- Hỗ trợ/tổ chức các sự kiện của đội nhóm/cty/văn phòng

- Hỗ trợ triển khai, tiếp nhận các công việc của Ban Lãnh đạo xuống các phòng ban.

- Thay mặt Lãnh đạo đưa ra các quyết định khi cần thiết và giám sát tiến độ công việc.

- Tham gia tiếp nhận, xử lý các tình huống phát sinh, đàm phán, thương thảo với khách hàng, Đối tác, Đội ngũ kinh doanh, Công ty

- Lập báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất cho lãnh đạo

- Tham gia hỗ trợ các công việc khác khi cần thiết.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Năng động, cầu thị, cầu tiền

- Có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt

- Có kỹ năng bao quát, sắp xếp công việc hợp lý

- Thông thạo các ứng dụng tin học văn phòng và các phần mềm khác có liên quan

- Khéo léo, linh hoạt, cẩn thận và trung thực trong công việc

- Biết lắng nghe, có trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập khi mọi việc thành thục lên tới 20 - 50 triệu/ tháng

- Được Coach trực tiếp từ Lãnh đạo về Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để phát triển bản thân

- Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có nhiều cơ hội phát triển tiền tài danh vọng,

- Cơ hội được tham dự các chương trình đào tạo tư duy, kỹ năng thường xuyên từ các chuyên gia hàng đầu trị giá hàng nghìn USD mỗi chương trình.

- Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đoàn kết

- Các hoạt động du lịch, liên hoan, teambuilding... thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS

