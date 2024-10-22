Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 26 tòa nhà CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Xây dựng, sắp xếp hành trình, lịch trình công việc cho Lãnh đạo, lên kế hoạch các cuộc họp, sự kiện, chương trình cho lãnh đạo trong tuần, trong tháng
- Theo dõi tiến độ thực hiện các hạng mục công việc của lãnh đạo, của đội nhóm/dự án lãnh đạo phụ trách, xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự
- Hoàn thành các dự án do Lãnh đạo phân công theo đúng tiến độ
- Bao quát và hỗ trợ toàn bộ công việc Kinh doanh của Lãnh đạo, bao gồm:
+ Tuyển dụng, quản lý Nhân sự;
+ Đào tạo Nhân sự;
+ Bán hàng;
+ Tổng hợp, báo cáo;
+ Hỗ trợ Khách hàng và Sales
- Tham gia đón tiếp khách hàng, đối tác của lãnh đạo
- Hỗ trợ/tổ chức các sự kiện của đội nhóm/cty/văn phòng
- Hỗ trợ triển khai, tiếp nhận các công việc của Ban Lãnh đạo xuống các phòng ban.
- Thay mặt Lãnh đạo đưa ra các quyết định khi cần thiết và giám sát tiến độ công việc.
- Tham gia tiếp nhận, xử lý các tình huống phát sinh, đàm phán, thương thảo với khách hàng, Đối tác, Đội ngũ kinh doanh, Công ty
- Lập báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất cho lãnh đạo
- Tham gia hỗ trợ các công việc khác khi cần thiết.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Năng động, cầu thị, cầu tiền
- Có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt
- Có kỹ năng bao quát, sắp xếp công việc hợp lý
- Thông thạo các ứng dụng tin học văn phòng và các phần mềm khác có liên quan
- Khéo léo, linh hoạt, cẩn thận và trung thực trong công việc
- Biết lắng nghe, có trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập khi mọi việc thành thục lên tới 20 - 50 triệu/ tháng
- Được Coach trực tiếp từ Lãnh đạo về Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để phát triển bản thân
- Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có nhiều cơ hội phát triển tiền tài danh vọng,
- Cơ hội được tham dự các chương trình đào tạo tư duy, kỹ năng thường xuyên từ các chuyên gia hàng đầu trị giá hàng nghìn USD mỗi chương trình.
- Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đoàn kết
- Các hoạt động du lịch, liên hoan, teambuilding... thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 26 Tòa nhà CEO Tower, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

