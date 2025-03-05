Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần tư vấn giáo dục quốc tế HR Big Kingdom - IKES làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty Cổ phần tư vấn giáo dục quốc tế HR Big Kingdom - IKES
- Hà Nội:
- Thu nhập = Lương cứng (10tr
- 15tr) + Thưởng doanh số 2
- 8% + thưởng nóng ngày và thưởng nóng tuần.
- TỔNG THU NHẬP từ 25 triệu
- 40 triệu
- Phát triển kỹ năng sale chuyên nghiệp và quản lý công việc
- 6 tháng gắn bó được học ielts free và tặng free bản sinh trắc vân tay
- Có Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao, quản lý đội nhóm lớn
- Được tư vấn các khóa chuyên sâu phát triển bản thân miễn phí
- Được học hỏi trực tiếp từ các chủ doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực huấn luyện trong nướ, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 25 - 40 Triệu
- Tư vấn khách hàng có nhu cầu, sản phẩm khóa học tiếng anh IELTS theo quy trình có sẵn của công ty
- Chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng
- Quản lý team 2 -3 nhân sự
Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên đã từng làm về lĩnh vực giáo dục là một lợi thế
- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên
- Có Lap top
- Có Kinh nghiệm telesale, xử lý từ chối khách hàng qua điện thoại
Tại Công ty Cổ phần tư vấn giáo dục quốc tế HR Big Kingdom - IKES Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần tư vấn giáo dục quốc tế HR Big Kingdom - IKES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
