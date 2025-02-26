Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 – Nhà ga hàng hóa ALS – Phú Minh – Sóc Sơn – Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Mô tả công việc:

• Quản lý kế hoạch, nguồn lực, tiến độ triển khai của các dự án theo phân công của Trưởng Ban;

• Giám sát và hỗ trợ các đơn vị trong hoạt động nghiên cứu phát triển phần mềm;

• Chịu trách nhiệm đảm bảo các dự án được giao thực hiện theo đúng mục tiêu đã cam kết;

• Quản lý quy trình phát triển phần mềm và hướng dẫn các thành viên của dự án thực hiện công việc, kiểm soát, đánh giá chất lượng phần mềm, đào tạo, chuyển giao sử dụng phần mềm, quản lý cấu hình sản phẩm;

• Các nhiệm vụ khác được phân công.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT/Điện tử viễn thông, khoa học máy tính hoặc một lĩnh vực tương tự;

• Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý các dự án CNTT;

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý dự án liên quan đến lĩnh vực logistics, quản lý vận tải là một lợi thế;

• Ứng viên có chứng chỉ quản lý dự án quốc tế PMP, quản lý dự án Agile-Scrum là một lợi thế;

• Tiếng Anh giao tiếp. Điểm TOEIC (hoặc tương đương) từ 600 trở lên.

Tại Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS) Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin